Свежий выпуск
​По государственному заказу
Лаура Тусупбекова

Как отметил, представляя законо­проект, министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, целью законопроекта является совершенствование законодательства в области государственного социального заказа, повышение качества услуг НПО, оказываемых в рамках государственного социаль­ного заказа, оптимизация перечня некоммерческих организаций, предоставляющих сведения в уполномоченный орган.

– Одним из ключевых новшеств является предоставление возможности гражданам и неправительственным организациям активно участвовать в данном процессе путем направления своих предложений в соответствующие государственные органы, – пояснил Нурлан Ермекбаев.

По его словам, планируется внедрение оценки результатов госсоцзаказа, которая позволит определить эффективность проек­та и степень удовлетворенности населения качеством услуг. Предлагается ввести единые требования и стандарты госсоц­заказа к качеству, условиям, содержанию, а также критерии оценки результатов соцпроектов, оказываемых НПО в рамках госсоцзаказа.

В рамках законопроекта улучшается механизм присуждения премий и грантов.

– Премии будут присуждаться НПО, предоставляющим сведения в базу данных, право выдвигаться на присуждение премий закреп­ляется за самими НПО. Также местные исполнительные органы наделяются компетенцией по предоставлению грантов для НПО, – отметил Нурлан Ермекбаев.

В ходе обсуждения депутатами был поднят ряд вопросов, касаю­щихся, в частности, механизма участия населения в определении тематик госсоцзаказа, проведения оценки его результатов, учета приоритетных потребностей граждан, в том числе социально уязвимых слоев населения.

Как подчеркнул председатель Мажилиса, сегодня современные информационные технологии позволяют вовлекать граждан не только в процесс формирования самих тем госсоцзаказа, но и в процесс оценки его исполнения.

– Наверное, лучше, чем население, никто не сможет оценить исполнение социального заказа. И именно эта оценка должна быть важнейшим критерием деятельности некоммерческих организаций. Нам необходимо это учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению. Потому что любое исполнение социального заказа должно быть направлено прежде всего на повышение качества услуг для населения. Это надо помнить, – сказал Нурлан Нигматулин.

Депутаты Мажилиса акцентировали внимание разработчиков и на различие в уровне сельских и городских НПО, и тем более с городами республиканского значения. Это, по мнению мажилисменов, влияет на то, почему сельские неправительственные организации не могут выиграть гранты и госсоцзаказ в проводимых конкурсах.

Подчеркнув, что сельские НПО не должны оказаться неконкурентоспособными в связи с введением стандартов госсоц­заказа, предлагаемых законопроектом, спикер Мажилиса отметил необхо­димость создания равных условий для сельских и городских неправительственных организаций.

В целях сокращения списка некоммерческих организаций, представляющих сведения в уполномоченный орган, предлагается исключить из перечня, в частности, некоммерческие АО с госучастием, политические партии, религиозные объединения, профсоюзы.

Вчера же «добро» палаты получил и законопроект о ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС. Документом утверждаются новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства – члена Евразийского экономического союза.

Как пояснил, представляя законо­проект, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, документ направлен на ратификацию Протокола, совершенного в Москве 11 апреля 2017 года.

– Протокол содержит положения относительно новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства – члена Евразийского экономического союза, – пояснил глава Минэкономики.

По его информации, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин устанавливаются в следующих размерах: Республика Армения – 1,220%, Республика Беларусь – 4,560%, Республика Казахстан – 7,055%, Кыргызская Республика – 1,900%, Российская Федерация – 85,265%.

В ходе обсуждения документа депутат Петр Шарапаев поинтересовался, каково на сегодня сальдо по распределению ввозных таможенных пошлин у РК в связи с уменьшением норматива по распределению ввозных таможенных пошлин у Казахстана на 0,55%.

По информации Тимура Сулейменова, на 1 января 2018 года сальдо для Казахстана положительное и составляет 151 млрд тенге.

Между тем мажилисмен Мурат Темиржанов, констатировав, что одной из причин изменения нормативов ввозных пошлин стали обязательства Казахстана по снижению ввозных пошлин в рамках вхождения в ВТО, поинтересовался, по какому принципу производился отбор тех 4 086 товарных позиций, в отношении которых применены изъятия, и как указанные обязательства могут повлиять на отечественный бизнес?

Как отметил глава Миннац­экономики, изъятия коснулись в основном инвестиционной группы товаров – автомобилей, самолетов, оборудования и других. Связано это с тем, что пониженные ставки на эту группу помогают нашим предприятиям иметь более высокую конкурентоспособность, по сравнению с тем, если бы к ним применялись ставки единого таможенного тарифа.

– Принцип был простой. Мы по всем группам товаров консультировались с НПП «Атамекен», с отраслевыми ассоциациями и на базе приемлемых для бизнеса ставок договаривались с секретариатом ВТО, – пояснил Тимур Сулейменов.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес руководителей центральных гос­органов. 

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