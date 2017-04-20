– Всего в областной коммунальной собственности числятся 1 159 объектов, площадь которых составляет 1,1 миллиона квадратных метров, – сообщил на аппаратном совещании в акимате руководитель управления финансов Павлодарской области Илдар Хасенов. – Из них 56 объектов пустуют. Например, на территории Павлодарского района расположены 82 строения областной коммунальной собственности, 8 из них, площадью 3,7 тысячи квадратных метров, не используются. Это два пустующих спальных корпуса, которые состоят на балансе Мичуринского детского дома, а также несколько объектов, находящихся на балансе Красноармейского агротехнического колледжа – котельная, лабораторный комплекс, автогараж и другие. В селе Новоямышеве пус­туют здания гаража и мастерской, их техническое состояние крайне неудовлетворительное.

…По этому поводу глава управления образования Бахыт Бексеитова отметила, что спальные места в детдоме пустуют из-за малого количества воспитанников, добавив, что в текущем году учреждение, в котором проживает всего около 50 детей, планируется закрыть. После чего здание отремонтируют и откроют в нем оздоровительный детский лагерь. Если говорить об объектах агротехнического колледжа, то лабораторный корпус намерены восстановить и использовать по назначению, а котельную хотят передать в районную собственность.

Это вызвало несогласие акима области Булата Бакауова.

– Почему ненужные пустующие помещения не выставляются на торги? – поинтересовался глава региона. – Через два года они будут никому не нужны! Отдайте простаивающие здания предпринимателям, бизнес приведет их в порядок и станет эффективно использовать. Не надо эти объекты вешать на бюджет! Если они не нужны для государственных нужд, их необходимо либо отдавать на приватизацию, либо передавать в доверительное управление.

Примерно такой же диалог главы исполнительной власти региона произошел во время его посещения Экибастуза. Побывав в поселке Солнечном, рядом с ГРЭС-1, Булат Бакауов увидел три недостроенных дома, в которых около 250 квартир.

– Если эти незавершенные дома находятся в коммунальной собственности, все делается элементарно, – отметил аким области, осмотревший пустующее жилье. – Нужно разрабатывать проектно-сметную документацию и завершить стройки.

…Его заверили, что уже выделены необходимые средства на изготовление ПСД, которая будет готова летом нынешнего года, и затем дома достроят.

Попутно глава региона посетил поселковую школу, которая располагается в типовом здании детского сада. Оказалось, что в ней не хватает мест для учеников. По последним данным, в поселке ежегодно рождаются 115 детей. Если учитывать, что здесь будут восстанавливаться дома, количество детей в Солнечном будет увеличиваться, и мощности имеющейся школы явно станет недос­таточно. Тем более что здесь нет актового зала и нормальной столовой.

Акиму области также пообещали, что местные власти уже занимаются разработкой проектно-сметной документации на строительство школы на 420 мест. После ее возведения в старом здании предложили открыть детский сад с государственным языком обучения. На это Булат Бакауов потребовал проконт­ролировать своевременную сдачу ПСД и поручил, чтобы не было сбоев, подать бюджетную заявку на возведение школы.

…В марте Булат Бакауов во время заседания коллегии управления строительства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта потребовал, чтобы все пустующие или недостроенные жилые строения области восстановили.

– По всем проблемным домам, которые есть в Калкамане, Аксу и Экибастузе, нужно принять решение, чтобы у нас не осталось ни одного недостроя, – заявил аким. – Особенно это касается тех проектов, которые находятся в государственной собственности.

…Аким Аксу Нурлан Дюсимбинов доложил, что в поселке Калкаман, административной зоне этого города, на восстановление одного из четырех пустующих домов уже готова проектно-сметная документация, которую в ближайшее время сдадут на экспертизу. По остальным домам исполнительная власть продолжает работу и сейчас занимается процедурой признания их бесхозяйственными.

Еще в Аксу собираются достраи­вать дом № 58 по улице Астана, возведение которого бросили более 20 лет назад. Подобное намерены сделать и с пустующим домом в поселке Ленинском – пригороде Павлодара. Четырехэтажку будет восстанавливать ТОО «Грейд Брик» – новая компания, которая занимается производством кирпича. С ней, по словам акима Павлодара Нуржана Ашимбетова, заключили меморандум. Когда позво­лят погодные условия, товарищество начнет строительство частных домов для тех, кто еще проживает в этой заброшенной многоэтажке. Пос­ле того как люди переселятся, ТОО начнет работы по восстановлению этого жилого корпуса.

…Но, пожалуй, самый большой показатель борьбы с долгостроем – это прокладка системы водопонижения вокруг строящегося с 2009 года Экибастузского межрегионального учебного центра по подготовке кад­ров для топливно-энергетичес­кого комплекса. Одними из причин задержек со сдачей этого комплекса в эксплуатацию стали отсутствие дренажной системы, повышение уровня грунтовых вод и затопление подвалов зданий. Работы по строительству дренажной системы начались в январе нынешнего года. Генеральный подрядчик – ТОО «Портал-ПВ» – уже заявил о ее готовности и о том, что если раньше в траншеях по периметру учебного центра всегда была вода, то сейчас ее нет.

– Проблема с подтоплением зданий учебного центра грунтовыми водами на сегодня снята, – доложил акиму области генеральный директор строительной компании Магдан Ичиев. – Дренажная система функционирует отлично. По нашим замерам, она дренирует около 35–40 кубометров воды в час. За сутки система может пропустить около пяти тысяч кубов воды.

То есть на самом крупном долгострое области можно начинать восстановительные работы и наконец-то сдать центр в эксплуатацию.