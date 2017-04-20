​По-хозяйски

Свежий выпуск
722
Сергей Горбунов

– Всего в областной коммунальной собственности числятся 1 159 объектов, площадь которых составляет 1,1 миллиона квадратных метров, – сообщил на аппаратном совещании в акимате руководитель управления финансов Павлодарской области Илдар Хасенов. – Из них 56 объектов пустуют. Например, на территории Павлодарского района расположены 82 строения областной коммунальной собственности, 8 из них, площадью 3,7 тысячи квадратных метров, не используются. Это два пустующих спальных корпуса, которые состоят на балансе Мичуринского детского дома, а также несколько объектов, находящихся на балансе Красноармейского агротехнического колледжа – котельная, лабораторный комплекс, автогараж и другие. В селе Новоямышеве пус­туют здания гаража и мастерской, их техническое состояние крайне неудовлетворительное.

…По этому поводу глава управления образования Бахыт Бексеитова отметила, что спальные места в детдоме пустуют из-за малого количества воспитанников, добавив, что в текущем году учреждение, в котором проживает всего около 50 детей, планируется закрыть. После чего здание отремонтируют и откроют в нем оздоровительный детский лагерь. Если говорить об объектах агротехнического колледжа, то лабораторный корпус намерены восстановить и использовать по назначению, а котельную хотят передать в районную собственность.

Это вызвало несогласие акима области Булата Бакауова.

– Почему ненужные пустующие помещения не выставляются на торги? – поинтересовался глава региона. – Через два года они будут никому не нужны! Отдайте простаивающие здания предпринимателям, бизнес приведет их в порядок и станет эффективно использовать. Не надо эти объекты вешать на бюджет! Если они не нужны для государственных нужд, их необходимо либо отдавать на приватизацию, либо передавать в доверительное управление.

Примерно такой же диалог главы исполнительной власти региона произошел во время его посещения Экибастуза. Побывав в поселке Солнечном, рядом с ГРЭС-1, Булат Бакауов увидел три недостроенных дома, в которых около 250 квартир.

– Если эти незавершенные дома находятся в коммунальной собственности, все делается элементарно, – отметил аким области, осмотревший пустующее жилье. – Нужно разрабатывать проектно-сметную документацию и завершить стройки.

…Его заверили, что уже выделены необходимые средства на изготовление ПСД, которая будет готова летом нынешнего года, и затем дома достроят.

Попутно глава региона посетил поселковую школу, которая располагается в типовом здании детского сада. Оказалось, что в ней не хватает мест для учеников. По последним данным, в поселке ежегодно рождаются 115 детей. Если учитывать, что здесь будут восстанавливаться дома, количество детей в Солнечном будет увеличиваться, и мощности имеющейся школы явно станет недос­таточно. Тем более что здесь нет актового зала и нормальной столовой.

Акиму области также пообещали, что местные власти уже занимаются разработкой проектно-сметной документации на строительство школы на 420 мест. После ее возведения в старом здании предложили открыть детский сад с государственным языком обучения. На это Булат Бакауов потребовал проконт­ролировать своевременную сдачу ПСД и поручил, чтобы не было сбоев, подать бюджетную заявку на возведение школы.

…В марте Булат Бакауов во время заседания коллегии управления строительства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта потребовал, чтобы все пустующие или недостроенные жилые строения области восстановили.

– По всем проблемным домам, которые есть в Калкамане, Аксу и Экибастузе, нужно принять решение, чтобы у нас не осталось ни одного недостроя, – заявил аким. – Особенно это касается тех проектов, которые находятся в государственной собственности.

…Аким Аксу Нурлан Дюсимбинов доложил, что в поселке Калкаман, административной зоне этого города, на восстановление одного из четырех пустующих домов уже готова проектно-сметная документация, которую в ближайшее время сдадут на экспертизу. По остальным домам исполнительная власть продолжает работу и сейчас занимается процедурой признания их бесхозяйственными.

Еще в Аксу собираются достраи­вать дом № 58 по улице Астана, возведение которого бросили более 20 лет назад. Подобное намерены сделать и с пустующим домом в поселке Ленинском – пригороде Павлодара. Четырехэтажку будет восстанавливать ТОО «Грейд Брик» – новая компания, которая занимается производством кирпича. С ней, по словам акима Павлодара Нуржана Ашимбетова, заключили меморандум. Когда позво­лят погодные условия, товарищество начнет строительство частных домов для тех, кто еще проживает в этой заброшенной многоэтажке. Пос­ле того как люди переселятся, ТОО начнет работы по восстановлению этого жилого корпуса.

…Но, пожалуй, самый большой показатель борьбы с долгостроем – это прокладка системы водопонижения вокруг строящегося с 2009 года Экибастузского межрегионального учебного центра по подготовке кад­ров для топливно-энергетичес­кого комплекса. Одними из причин задержек со сдачей этого комплекса в эксплуатацию стали отсутствие дренажной системы, повышение уровня грунтовых вод и затопление подвалов зданий. Работы по строительству дренажной системы начались в январе нынешнего года. Генеральный подрядчик – ТОО «Портал-ПВ» – уже заявил о ее готовности и о том, что если раньше в траншеях по периметру учебного центра всегда была вода, то сейчас ее нет.

– Проблема с подтоплением зданий учебного центра грунтовыми водами на сегодня снята, – доложил акиму области генеральный директор строительной компании Магдан Ичиев. – Дренажная система функционирует отлично. По нашим замерам, она дренирует около 35–40 кубометров воды в час. За сутки система может пропустить около пяти тысяч кубов воды.

То есть на самом крупном долгострое области можно начинать восстановительные работы и наконец-то сдать центр в эксплуатацию.

Популярное

Все
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Какие регионы показывают наибольший рост в экономике
Токаев направил телеграмму поздравления королю Иордании
Количество занимающихся спортом костанайцев снижается
В Казахстане зафиксировано землетрясение
Макинск получит новое водоснабжение: уже проложено 65% сетей
Трамп: США больше не будут насаждать демократию силой
Участок шоссе Коргалжын временно закроют
МСХ поручило усилить меры по защите сельхозугодий от саранчовых вредителей
Главный приз Каннского фестиваля получил фильм иранского режиссера
Участок Северной объездной дороги закроют на ремонт в Астане
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Безработным через SMS сообщат о возможностях трудоустройства
Авария корабля в КНДР: власти задержали сотрудников верфи
Жамбылские онкологи внедрили экспресс-гистологию на базе областной клиники
В Астане состоялся День открытых дверей Cardiff University Kazakhstan
«Ақтөбе – тарының астанасы»: гастрофестиваль укрепил гастрономический бренд региона
Хоккей: США и Швейцария в финале чемпионата мира
Доступность городской среды для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата можно посмотреть в онлайн-режиме
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Фан-встреча с Димашем состоится в Лондоне
Создана Специальная экономическая зона «Актобе»
Тайны городского парка
Жамбылский областной драмтеатр испытывает ряд трудностей
Правительству США предоставят в аренду землю в Алматы – подписан закон
В СКО аграрии вышли в поля и задают темп посевной кампании
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Истоки тюркской письменности
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Глава государства посетит Венгрию
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Распоряжения Главы государства о назначении
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

Положительная динамика в строительной отрасли
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
Это гордое слово – Учитель

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]