По инициативе Казахстана Генассамблея ООН провозгласила Международный день озеленения планеты

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Инициатива об учреждении Международного дня была выдвинута Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.

Соавторами резолюции выступили 32 государства, представляющие различные регионы мира, что свидетельствует о востребованности и актуальности данной инициативы для международного сообщества.

Принятие резолюции отражает последовательный вклад Казахстана в продвижение глобальной экологической повестки и объединение международных усилий по охране окружающей среды, восстановлению экосистем, расширению зеленых насаждений и формированию экологической культуры.

Документ призван содействовать повышению осведомленности мирового сообщества о важности озеленения и восстановления природных экосистем, а также поощрять государства, систему ООН, международные и региональные организации, гражданское общество и другие заинтересованные стороны к проведению соответствующих мероприятий и инициатив.

Учреждение Международного дня созвучно проводимой в Казахстане общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», направленной на формирование ответственного отношения к окружающей среде, благоустройство территорий и повышение экологической культуры общества.

Принятие резолюции стало практической реализацией еще одной международной инициативы Главы государства и подтверждает востребованность подходов Казахстана, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах устойчивого развития и сохранения окружающей среды для будущих поколений.