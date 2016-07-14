​По инициативе партийцев

Выдающийся общественный и государственный деятель, организатор и лидер национально-демократической партии «Алаш», ученый, талантливый публицист Алихан Бокейханов всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за свободу и политическую самостоя­тельность казахского народа. «В ноябре прошлого года «Ак жол» обратилась с депутатским запросом по поводу организации на общенациональном уровне мероприятий, посвященных его 150-летию, и получила положительный ответ Правительства РК. Вскоре после этого Генеральная ассамблея ЮНЕСКО приняла резолюцию о проведении юбилейных мероприятий уже на международном уровне, – отметил председатель ДПК «Ак жол» Азат Перуашев. – В связи с этим наша партия выдвинула ряд инициатив, одной из которых стало предложение о выпуске почтовой марки».

Инициатива партии была поддержана – марка «150 лет со дня рождения Алихана Бокейханова» вышла в серии «Памятные и юбилейные даты». Первый экземпляр конверта с ее образцом займет почетное место на стенде «Алаш» в центральном офисе партии.

Марка выполнена офсетной печатью, размер – 26 х 18 мм. Тираж составил 2 500 тыс. штук.