Свежий выпуск По инновационным лекалам Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Эта деятельность будет осуществляться совместно с Рейнско-Вестфальским техническим университетом Аахена (Германия), Мичиганским технологическим университетом (США), Венским университетом технологий (Австрия), Университетом Лотарингии (Франция), НИУ «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого» (Россия), НИУ «Томский политехнический университет» (Россия).

Первой стала лекция «Компьютерное моделирование процессов доменной плавки» члена-коррес­пондента Национальной инженерной академии РК, профессора, доктора технических наук, лауреата Государственной премии РК в области науки и техники Кабидоллы Сарекенова. Он специально для этого события подготовил на казахском, русском и английском языках инновационный учебник, в котором изложен алгоритм программы комплекс­ного расчета технических показателей доменной плавки по методу профессора Александра Рамма для персональных компьютеров на языке VisualBasic 6.0. На базе собственных теоретических и экспериментальных исследований автора предложены способы расчета физических свойств шлаков и производительности доменной печи. Даны и некоторые справочные материалы, необходимые при расчетах. Все это впервые используется в подготовке специалистов по нанотехнологии в металлургии.