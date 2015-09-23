По историческим местам Рухани Жаңғыру Зульфия НАБИЕВА, Костанайская область

Регион принял эстафету от Северо-Казахстанской области в приграничном Узункольском районе. Здесь для ее участников по традиции было исполнено бата, девушки в национальных казахских нарядах провели обряд шашу и угостили гостей кумысом и чаем. Книгу-дневник экспедиции, которая уже пополнилась наблюдениями, советами и пожеланиями от Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передал заведующей секретариатом АНК по Костанайскому региону Гульвире Кудайкуловой руководитель научно-экспертного сопровождения и методического обеспечения РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте РК доктор исторических наук Нурбек Шаяхметов.



После этого делегаты прибыли в Костанай, где для них была подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Гости возложили цветы к памятнику известного казахского поэта, ученого, тюрколога, переводчика, педагога, публициста, общественного деятеля Ахмета Байтурсынова. Отсюда участники экспедиции отправились в областной историко-краеведческий музей, которому в нынешнем году исполнилось 100 лет. Музей находится в уникальном историческом здании, некогда являвшемся пассажем (торговым домом) известных в Кустанае татарских купцов – братьев Яушевых. Свою историю пассаж ведет с начала XX века. С приходом в город советской власти здесь был открыт универмаг, а вот в годы Великой Отечественной войны в подвалах универсального магазина хранились коллекции Государственного исторического музея, эвакуированные в Кустанай из Москвы.



Вплоть до 1989 года в здании находился Центральный универмаг, затем была начата реконструкция, и с 1995 года здесь располагается экспозиционное здание областного храма истории. В сентябре 2006 года часть здания передана Дому дружбы (нынешнее название – КГУ "Қоғамдық келісім" акимата Костанайской области»). Сейчас в музейной экспозиции хранится свыше 109 тыс. экспонатов. Этнографическая коллекция, формированию которой музей традиционно уделяет особое внимание, имеет в своем составе одно из лучших в Казахстане собрание ювелирных украшений казахских зергеров ХІХ–ХХ веков и прекрасную коллекцию национальных костюмов.



Еще одним памятным и историческим местом в экскурсионном маршруте гостей стал мавзолей казахского педагога-просветителя, писателя, фольклориста Ибрая Алтынсарина. Мавзолей, где покоится тело общественного деятеля и ученого-этнографа, находится в пригороде Костаная, на правом берегу реки Тобол. Рядом находится мемориальный музей, открытый в декабре 1991 года. Событие было приурочено к 150-летию со дня рождения великого просветителя и писателя. Будучи инспектором школ Тургайской области, Алтынсарин способствовал открытию четырех 2-классных центральных училищ, пяти волостных школ, двух училищ для детей русских поселян. Он стоял у истоков женского и ремесленного обучения, о чем свидетельствуют уникальные фотоматериалы, архивные документы в музее. Наиболее ценной из экспозиций является сотканный из чистой шерсти чехол для постельных принадлежностей, принадлежавший семье Алтынсарина. Это чуть ли не единственная из сохранившихся вещей поэта. Помимо этого его имя носит областная детско-юношеская библиотека.



Обо всем этом и о многих интересных фактах из жизни Ибрая гостям рассказал профессор, кандидат философских наук, член научно-экспертной группы АНК Костанайской области Калкаман Жакып. На областной сессии АНК он выступил с инициативой разработать к будущему году региональный туристический тур по местам, связанным с рождением, становлением и общественной деятельностью нашего именитого земляка. Сейчас в этом направлении ведется большая исследовательская работа.