По итогам 2019 года в Казахстане будут действовать 87 объектов возобновляемых источников энергии — Минэнерго
Жанат Тукпиев
На очередном заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что в настоящее время в развитие возобновляемой энергетики вкладываются значительные инвестиции, чему способствует весьма значительный потенциал возобновляемых источников энергии в Казахстане, законодательная база и принятые целевые индикаторы.
"Необходимо довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 3% в 2020 году, до 6% в 2025 году, к 2030 году - 10%, к 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления", – сказал Бозумбаев.
Как отметил министр энергетики, в стране появился абсолютно новый сектор энергетики, сформировался рынок "зеленой" энергии. Законом определяются меры поддержки в виде гарантированной покупки электроэнергии от объектов возобновляемых источников единым закупщиком электроэнергии — Расчетно-финансовым центром по 15-летнему договору по аукционному тарифу, а также обеспечение подключения объекта к электрическим сетям.
"Тарифы ежегодно индексируются с учетом инфляции и изменения курса доллара, энергопроизводители освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии. В рамках Предпринимательского кодекса предоставляются инвестиционные преференции", – отметил министр энергетики.
По словам министра, система фиксированных тарифов на начальном этапе развития позволила быстро запустить рынок "зеленой" энергии. В 2014 году было 26 действующих объектов, установленной мощностью 178 МВт. По итогам 2019 года в стране будет действовать 87 объектов мощностью 1042 МВт.
"Выработка за 9 месяцев текущего года составила 1,65 млрд кВтч, ее доля составляет около 2,2% внутреннего рынка. Годовой плановый показатель в объеме 2,4 млрд кВтч будет выполнен. Увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составляет - 65%", – сообщил министр.
Благодаря планомерной работе по наращиванию мощностей, по итогам 2020 года в системе будет работать 108 объектов мощностью 1610 МВт, к концу 2024 года в энергосистеме мощностей возобновляемой энергии будет не менее 3000 МВт.
Канат Бозумбаев проинформировал, что в секторе "зеленой" энергии сейчас работают инвесторы из 10 стран мира, а также крупные финансовые организации, такие как ЕБРР, АБР, БРК. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в качестве первого инвестиционного проекта в Казахстане выбрал именно объект ВИЭ - ветропарк 100 МВт в Жамбылской области. Данная сделка должна быть завершена до конца текущего года.
"Хорошим сигналом для нас является тот факт, что в "зеленый" энергосектор в качестве инвесторов пришли крупные нефтяные компании, такие как Шелл, Эни, Тоталь, которые в конкурентной борьбе выигрывают право реализовать проекты в Казахстане. Таким образом, с момента функционирования Расчетно-финансового центра в сектор возобновляемой энергетики привлечено порядка 406 млрд тг и построенные объекты выплатят порядка 81 млрд тг налогов", – сказал К.Бозумбаев.
Также в период строительства объектов привлекаются казахстанские инженеры, строители и вспомогательный персонал.
С прошлого года отбор для реализации проектов проходит по аукционному механизму. Это позволяет постепенно снижать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей возобновляемых энергоисточников.
Аукционные международные торги 2018 - 2019 годов проведены в электронном формате для проектов суммарной мощностью 1 205 МВт. В торгах приняли участие 138 компаний из 12 стран. Участниками аукционных торгов было предложено заявок на реализацию проектов установленной мощностью около 3 900 МВт, что превысило спрос в 3,2 раза.
По итогам аукционных торгов 30 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии (РФЦ) на 15 лет на суммарную мощность 804 МВт и 12 компаний на стадии подписания контрактов с РФЦ на суммарную мощность 163 МВт.
Наряду с этим, министр подчеркнул, что в разных странах большое распространение получила распределенная маломасштабная генерация на уровне домохозяйств, малого и среднего бизнеса. В соответствии с законом государство предоставляет индивидуальным потребителям, находящихся в неэлектрифицированных населенных пунктах, 50% субсидию от стоимости 5 кВт установки казахстанского производства. Для активного вовлечения домохозяйств и бизнес в использовании распределенной генерации предлагается совершенствовать нормы по экономическому стимулированию населения использовать "зеленую" энергию для собственных нужд, решить вопросы, связанные с продажей излишков электроэнергии в сеть, так называемый, net-metering, необходимы финансовые инструменты (лизинг, субсидирование %-ных ставок и т.д.)
О взаимодействии с рынком возобновляемой энергии доложил председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Бакытжан Кажиев. По его словам, на сегодня необходимо повышать объемы и для это существуют все индикаторы. Государством четко обозначены целевые индикаторы по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии. В 2013 году АО "KEGOC" создала расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ, целью которого является гарантированная покупка электроэнергии по фиксированным тарифам и аукционным ценам в течение 15 лет.
"С момента запуска механизма поддержки ВИЭ объемы покупки электроэнергии выросли с 8 млн кВт/ч в 2017 до 1,7 млрд кВт/ч в 2019 году. По прогнозам к 2025 году эта цифра достигнет 7,2 млрд кВт/ч", – подытожил Кажиев.