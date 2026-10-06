По итогам переговоров главы Казахстана и Омана приняли совместное заявление

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид приняли Совместное заявление, определяющее дальнейший вектор развития двусторонних отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена следующими межправительственными и межведомственными документами:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман о поощрении и взаимной защите инвестиций;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман о воздушном сообщении;

3. Соглашение о создании совместной инвестиционной структуры (фонда) между АО «Самрук-Қазына» и Оманским национальным инвестиционным фондом Oman Investment Authority;

4. Соглашение между АО «Самрук-Казына» и Оманским национальным инвестиционным фондом Oman Investment Authority об основных условиях в рамках совместного проекта Blue City Rixos;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в финансовой сфере между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Султаната Оман;

6. Соглашение о взаимопонимании между НПП «Атамекен» и Торгово-промышленной палатой Султаната Оман о создании Казахстанско-Оманского делового совета;

7. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области геологоразведки между АО НК «КазМунайГаз» и OQ Exploration & Production;

8. Соглашение между Евразийским банком развития и Правительством Султаната Оман об условиях пребывания Евразийского банка развития в Султанате Оман.