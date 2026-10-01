По итогам проверки один из научных центров в РК может лишиться своего статуса

Аудит
Дана Аменова
корреспондент

По итогам 2026 года он должен улучшить свои показатели по научной результативности

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Минздрав завершил оценку научной результативности 37 подведомственных организаций. Соответствующая работа проведена по предписанию Высшей аудиторской палаты. По двум учреждениям приняты адресные решения, остальным даны поручения по улучшению показателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

По итогам проверки ВАП - Минздраву было поручено детально проанализировать научную, научно-техническую и инновационную деятельность организаций отрасли и при необходимости принять меры реагирования. Комплексная оценка за 2025 год охватила 37 организаций: 19 научно-исследовательских институтов и научных центров клинического профиля, 10 научных организаций неклинического профиля, а также 8 медорганизаций высшего и послевузовского образования.

Учреждения оценивались по объему доходов от научных исследований, публикационной активности, цитируемости научных работ, наличию патентов, уровню коммерциализации результатов исследований и инновационной деятельности, а также по участию в международных научных мероприятиях.

Результаты анализа рассмотрены на совместном заседании Научно-технического совета Минздрава и Национальной академии наук при Президенте РК. В итоге по организациям с рисками несоответствия установленным требованиям приняты конкретные решения.

Так, за Научно-производственным центром трансфузиологии рекомендовано сохранить статус научной организации – как за единственной специализированной организацией республиканского уровня в области трансфузиологии и службы крови, обеспечивающей научно-методическое сопровождение отрасли. Одновременно решено пересмотреть применяемый к Центру индикатор по доле доходов от научной и инновационной деятельности с учетом специфики его работы.

В отношении АО «Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова», показавшего наиболее низкие результаты и не обеспечившего выполнение отдельных требований, принято решение о необходимости срочных мер по достижению установленных индикаторов. Если по итогам 2026 года результаты останутся неудовлетворительными, будет инициирован пересмотр статуса организации как научной.

Вместе с тем первым руководителям научно-исследовательских институтов, научных центров и медвузов поручено усилить привлечение отечественных и зарубежных научных грантов; активнее участвовать в международных мультицентровых клинических исследованиях; наращивать получение национальных и международных патентов; развивать коммерциализацию научных результатов; обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры: научных и испытательных лабораторий, биобанков, технопарков и проектных офисов по науке.

Для системного мониторинга и объективности будущих оценок Национальному научному центру развития здравоохранения им. С. Каирбековой рекомендовано проработать создание цифровой платформы для сбора, анализа и валидации данных о научной деятельности НИИ, научных центров и медвузов.

Наряду с этим были обновлены сами правила присвоения и пересмотра статуса научной организации.

#здравоохранение #аудит #оценка #ВАП #организации #результативность

Популярное

Все
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Кубинский голос казахской песни
Путешествие сквозь время
Когда возраст мечтам не помеха
После зерновых –время подсолнечника
Заповедник «Аксу-Жабаглы» отметил столетний юбилей
Двойной удар Каримовых
Есть кровная заинтересованность в здоровье
Безопасность как фактор доверия
ИИ моделирует авиамаршруты
От постановки задач до конечного результата
Идут дорожные работы
Решения, которые меняют жизнь
По живому
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут
Нефтегазовый сектор выступает ключевым локомотивом экономики
Ставка на аулиеколей оказалась верной
Граница в новом формате
Крутой маршрут Роллана Сейсенбаева
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Правовед. Ученый. Наставник
На глубине 400 метров
Президент объявил в стране общенациональный траур
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Реальные задачи – конкретные решения
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Второму хлебу – первоочередное внимание
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Задержаны должностные лица высшего командного состава Минобороны
Будет музыка звучать
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астан…
Казахстан утвердил стратегию развития внутреннего госaудита
Единые нормы подготовки спортсменов утвердили в Казахстане
Республиканский бюджет недополучил 730 млрд тенге налогов –…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]