Экономика
По итогам утренней сессии курс доллара остановился на отметке 270,46 тенге
Утренняя сессия KASE завершилась в 11.00 со средневзвешенным предложением 270,46 тенге за $1. Таким образом, тенге укрепился на 0,23 по отношению к американской валюте, передает Kazpravda.kz
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Объем торгов составил $172,8 млн, что значительно превысило пятничный объем, составивший всего $12 млн. Участие в утренней сессии приняли 25 банков.
Минимальное предложение составило 269,90 тенге за доллар, максимальное – 280 тенге.
Напомним, что для стабилизации рынка Нацбанк РК провел интервенцию на $144 млн.
Этому предшествовал рост доллара до максимального значения 300 тенге 16 сентября на валютных торгах.