По Кабулу нанесли ракетный удар во время выступления президента по случаю Курбан-айта

Сегодня утром, 21 августа, по столице Афганистана Кабулу был нанесен ракетный удар, сообщает korrespondent.net.
Удар был нанесен около 9 утра по местному времени (10:30 по времени Астаны).
Отмечается, что атака была совершена во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-Байрам.
По данным телеканала Tolo News, ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города.
"Есть группы, которые продолжают насилие и запускают ракеты, но они не смогут остановить развитие афганского народа", – заявил Гани.
О последствиях удара информации пока нет.
Стоит отметить, что днем ранее Гани объявил о трехмесячном перемирии с радикальным движением "Талибан".
