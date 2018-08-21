По Кабулу нанесли ракетный удар во время выступления президента по случаю Курбан-айта

Сегодня утром, 21 августа, по столице Афганистана Кабулу был нанесен ракетный удар, сообщает korrespondent.net.

Удар был нанесен около 9 утра по местному времени (10:30 по времени Астаны).

Отмечается, что атака была совершена во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-Байрам.

По данным телеканала Tolo News, ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города.

"Есть группы, которые продолжают насилие и запускают ракеты, но они не смогут остановить развитие афганского народа", – заявил Гани.

О последствиях удара информации пока нет.

Стоит отметить, что днем ранее Гани объявил о трехмесячном перемирии с радикальным движением "Талибан".

