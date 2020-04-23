О том, по каким причинам чаще всего отказывают в назначении 42 500 тенге, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.
По состоянию на 23 апреля т.г. назначено 4 млн 146 тыс. социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (далее – ЧП). Из них за первый месяц – 3 млн 727,5 тыс., за второй месяц – 418.5 тыс.
По состоянию на 23 апреля заявления на выплату "42 500 тенге" подали 8 млн 21 тыс. граждан.
Наибольшее число уникальных обращений поступило из:
– Алматинской области – 1 млн 44,8 тыс;
– Туркестанской области – 998,9 тыс.;
– г. Алматы – 896,2 тыс.;
– г. Нур-Султан – 594,5 тыс.;
– г. Шымкент – 534,4 тыс.
Наибольшее количество назначений в разрезе регионов произведено для жителей:
– Алматинской области – 603,4 тыс.;
– Туркестанской области – 496,6 тыс.;
– г. Алматы – 403,1 тыс.
По 3 млн 585 тыс. поступивших заявлений отказано в назначении 42 500 тенге, т.к. они не прошли проверку на соответствие Правилам назначения соцвыплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП.
Основными причинами отказа являются:
– неправильно указаны личные данные заявителя;
– неправильно указан номер банковского счета;
– заявитель имеет работу с постоянной заработной платой (в т.ч. госслужащие и работники бюджетных организаций);
– заявитель является получателем пенсий и пособий, не работал официально до периода введения режима ЧП;
– по заявителю отсутствуют обязательные социальные отчисления, пенсионные взносы, ЕСП за последние 12 месяцев до введения режима ЧП или оплата ЕСП до подачи заявления от неформально самозанятых;
– заявитель значится умершим или выехавшим за пределы РК на постоянное место жительства.
После принятия решения в ГФСС о назначении выплаты, заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая передаёт их в банки второго уровня для осуществления выплаты.
Заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Телеграм-бот, расположенный по адресу https://t.me/Help42500Bot. Проверить статус рассмотрения заявления можно на сайте 42500.enbek.kz.
В особых случаях, требующих дополнительного рассмотрения, граждане могут написать письменное обращение на электронные адреса: 42500@enbek.kz, 42500@gfss.kz.
Напомним, в соответствии с действующими Правилами социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП в размере 42 500 тенге на человека в месяц назначается следующим категориям:
– индивидуальным предпринимателям и работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;
– работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;
– работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;
– лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);
– физическим лицам, являющимся плательщиками ЕСП в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса РК;
– физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.
Действие подпунктов 1) и 2) не распространяется на работников национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.
По состоянию на 23 апреля т.г. назначено 4 млн 146 тыс. социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (далее – ЧП). Из них за первый месяц – 3 млн 727,5 тыс., за второй месяц – 418.5 тыс.
По состоянию на 23 апреля заявления на выплату "42 500 тенге" подали 8 млн 21 тыс. граждан.
Наибольшее число уникальных обращений поступило из:
– Алматинской области – 1 млн 44,8 тыс;
– Туркестанской области – 998,9 тыс.;
– г. Алматы – 896,2 тыс.;
– г. Нур-Султан – 594,5 тыс.;
– г. Шымкент – 534,4 тыс.
Наибольшее количество назначений в разрезе регионов произведено для жителей:
– Алматинской области – 603,4 тыс.;
– Туркестанской области – 496,6 тыс.;
– г. Алматы – 403,1 тыс.
По 3 млн 585 тыс. поступивших заявлений отказано в назначении 42 500 тенге, т.к. они не прошли проверку на соответствие Правилам назначения соцвыплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП.
Основными причинами отказа являются:
– неправильно указаны личные данные заявителя;
– неправильно указан номер банковского счета;
– заявитель имеет работу с постоянной заработной платой (в т.ч. госслужащие и работники бюджетных организаций);
– заявитель является получателем пенсий и пособий, не работал официально до периода введения режима ЧП;
– по заявителю отсутствуют обязательные социальные отчисления, пенсионные взносы, ЕСП за последние 12 месяцев до введения режима ЧП или оплата ЕСП до подачи заявления от неформально самозанятых;
– заявитель значится умершим или выехавшим за пределы РК на постоянное место жительства.
После принятия решения в ГФСС о назначении выплаты, заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая передаёт их в банки второго уровня для осуществления выплаты.
Заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Телеграм-бот, расположенный по адресу https://t.me/Help42500Bot. Проверить статус рассмотрения заявления можно на сайте 42500.enbek.kz.
В особых случаях, требующих дополнительного рассмотрения, граждане могут написать письменное обращение на электронные адреса: 42500@enbek.kz, 42500@gfss.kz.
Напомним, в соответствии с действующими Правилами социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП в размере 42 500 тенге на человека в месяц назначается следующим категориям:
– индивидуальным предпринимателям и работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;
– работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;
– работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;
– лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);
– физическим лицам, являющимся плательщиками ЕСП в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса РК;
– физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.
Действие подпунктов 1) и 2) не распространяется на работников национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.