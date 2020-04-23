По каким причинам чаще всего отказывают в назначении 42 500 тенге

Общество
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
О том, по каким причинам чаще всего отказывают в назначении 42 500 тенге, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.   

По состоянию на 23 апреля т.г. назначено 4 млн 146 тыс. социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (далее – ЧП). Из них за первый месяц – 3 млн 727,5 тыс., за второй месяц – 418.5 тыс.

По состоянию на 23 апреля заявления на выплату "42 500 тенге" подали 8 млн 21 тыс. граждан.

Наибольшее число уникальных обращений поступило из:

– Алматинской области – 1 млн 44,8 тыс;

– Туркестанской области – 998,9 тыс.;

– г. Алматы – 896,2 тыс.;

– г. Нур-Султан – 594,5 тыс.;

– г. Шымкент – 534,4 тыс.

Наибольшее количество назначений в разрезе регионов произведено для жителей:

– Алматинской области – 603,4 тыс.;

– Туркестанской области – 496,6 тыс.;

– г. Алматы – 403,1 тыс.

По 3 млн 585 тыс. поступивших заявлений отказано в назначении 42 500 тенге, т.к. они не прошли проверку на соответствие Правилам назначения соцвыплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП.

Основными причинами отказа являются:

– неправильно указаны личные данные заявителя;

– неправильно указан номер банковского счета;

– заявитель имеет работу с постоянной заработной платой (в т.ч. госслужащие и работники бюджетных организаций);

– заявитель является получателем пенсий и пособий, не работал официально до периода введения режима ЧП;

– по заявителю отсутствуют обязательные социальные отчисления, пенсионные взносы, ЕСП за последние 12 месяцев до введения режима ЧП или оплата ЕСП до подачи заявления от неформально самозанятых;

– заявитель значится умершим или выехавшим за пределы РК на постоянное место жительства.

После принятия решения в ГФСС о назначении выплаты, заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая передаёт их в банки второго уровня для осуществления выплаты.

Заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Телеграм-бот, расположенный по адресу https://t.me/Help42500Bot. Проверить статус рассмотрения заявления можно на сайте 42500.enbek.kz.

В особых случаях, требующих дополнительного рассмотрения, граждане могут написать письменное обращение на электронные адреса: 42500@enbek.kz, 42500@gfss.kz.

Напомним, в соответствии с действующими Правилами социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП в размере 42 500 тенге на человека в месяц назначается следующим категориям:

– индивидуальным предпринимателям и работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;

– лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

– физическим лицам, являющимся плательщиками ЕСП в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса РК;

– физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.

Действие подпунктов 1) и 2) не распространяется на работников национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.

Популярное

Все
Индия срочно выводит золотые запасы из зарубежных стран
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
ИИ будет мониторить посевную кампанию в Казахстане
Рост обработки достиг 9,9% и поддержал восстановление промышленности
Свыше 1,3 млрд тенге похитили в Шымкенте в сфере образования
Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи Майами
В Жезказгане прошел турнир памяти героя Нацгвардии Айбата Аманова
В 5 раз вырос объем финансирования весенне-полевых работ в Казахстане
Минэнерго раскрашивает дизтопливо для контроля расхода на посевной
ВВП Казахстана на душу населения превысил 17 тысяч долларов
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
В Грузии новый патриарх
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Олжас Бектенов пригласил участников заседания Бернского союза к реализации инвестпроектов
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Почти 350 кг взрывчатки обнаружили и изъяли в ВКО
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Мангистау в цвету
Пилотов дронов готовят в Караганде
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Очередная сельхозярмарка пройдет в эти выходные в Астане
Назначен новый руководитель администрации Президента
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Протяните руку помощи
Полеты над Бурабаем
К строительству аэропорта «Новый Ташкент» готовятся в Узбекистане
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Ряд силовиков награждены госнаградами РК
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
В забое станет безопасней
Новые подходы в обучении
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту

Читайте также

День матерей отмечают в Казахстане
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены о…
Уроки памяти
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]