По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве

Кто виноват?

С начала года на производственных объектах страны выявлено более 10 тысяч нарушений требований промышленной безопасности.

О причинах трагедий на производстве и отдельных проблемных аспектах работы ведомства по данному направлению рассказывает вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев.

– Мереке Кудайбергенович, давайте начнем наш разговор с результатов надзорной деятельности МЧС в текущем году...

– По нашим данным, за 4 месяца этого года проведено 637 проверок, обследовано свыше 10 тысяч объектов и выявлено 10 486 (!) нарушений требований промышленной безопасности.

Между тем уже в этом году было зарегистрировано 7 аварий и 67 инцидентов. Так, 6 января 2022 года в насосно-компрессорном отделении газонаполнительной станции ТОО «КоммерцTrade» в городе Нур-Султане произошел неконтролируемый взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. В результате аварии один человек погиб.

В январе же трагический случай был зарегистрирован и в Алма­ты на территории новостроящегося ЖК (застройщик ТОО «РАМС»). Произошло падение башенного крана, один рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

По этой же самой причине, из-за падения крана, погиб и строитель в феврале текущего года на строительном участке Cоsmic City в Нур-Султане. При выяснении обстоятельств установлено, что во время проведения строительных работ, а именно вытягивания и поднятия замерзшего мертвого груза, произошел облом секции башенного крана с последующим его падением.

– …А недавно на одном из строительных объектов столицы оборвался трос башенного крана, из-за чего упал металлический крюк. Один рабочий погиб на месте. Аналогичная авария произошла в Нур-Султане и 24 апреля. Тяжелую травму тогда получил оператор крана. В чем причина такого положения дел в работе с использованием башенных кранов?

– В настоящее время в территориальных департаментах Комитета зарегистрировано около 18 тысяч грузоподъемных кранов. В зависимости от направления работы они подразделяются на несколько видов.

Результаты специальных расследований по отдельным авариям уже направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. По другим продолжается расследование.

Что касается причин аварий на башенных кранах в целом, то, на наш взгляд, это прежде всего нарушение режимов экс­плуатации, износ конструкции, несвоевременное освидетельствование исправности крана для выявления наличия дефектов, несоблюдение требований норм законодательства. Не менее важно учитывать и человеческий фактор: медицинское состояние и метод работы крановщика, отсутствие или формальная работа инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии. Кроме того, собственник или эксплуатирующая организация не всегда обеспечивают проведение ежегодного частичного технического освидетельствования, при котором проводится осмотр металлоконструкций, канатной, кабельной продукции и всех сборочных единиц.

– С какими еще проблемными вопросами Вам приходится сталкиваться?

– В зависимости от масштаба, актуальности и важности проб­лем, конечно, у нас пока много. Однако они находят свое решение в рамках имеющихся ресурсов.

Если же говорить о самой основной, то, наверное, это численность государственных инспекторов в области промышленной безопасности. Дело в том, что при образовании Казахского управления горного надзора в 1922 году, кстати, скоро – 9 июня – нашему комитету исполнится 100 лет, структура промышленной безопасности насчитывала 1 648 инспекторов, осущест­влявших государственный надзор в области промышленной безопасности.

Однако формирование системы промбезопасности в разные периоды становления независимости подвергалось постоянной реструктуризации. В итоге сейчас государственный надзор в этой области осуществляет всего 381 инспектор. При этом количество поднадзорных предприятий – более 7,5 тысячи, в составе которых свыше 200 тысяч опасных производственных объектов. Это подземные рудники и угольные шахты, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие заводы, магистральные трубопроводы, системы газоснабжения, грузоподъемные механизмы, оборудование под давлением и многое другое.

Объем работы, возложенный на инспекторов, несоизмерим с их количеством. На одного инспектора приходится 563 (!) поднадзорных объекта. Но даже несмотря на это, инспектора в полной мере осуществляют возложенные на них функции и полномочия с целью предотвращения условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях.

– Функции контроля на объектах социальной инфраструктуры в сфере газа и газоснабжения в пределах границ населенных пунктов осущест­вляют местные исполнительные органы. Какие меры принимаются по подготовке для этого специалистов МИО?

– Правовые, экономические и организационные основы общественных отношений в сфере газа и газоснабжения регулируются Законом «О газе и газоснабжении». В законе четко изложены компетенции государственных уполномоченных органов в сфере газа и газоснабжения и разграничены их полномочия, детализированы объекты контроля, в частности.

Министерством в лице Комитета промышленной безопасности проводится разъяснительная работа, оказывается методическая помощь жилищным инспекциям акиматов в вопросах организации и осуществления контроля за соблюдением требований законодательства в сфере газа и газоснабжения.

В этой связи МЧС были организованы курсы повышения квалификации слушателей категории «Сотрудники жилищной инспекции местных исполнительных органов в сфере газа и газоснабжения» на базе Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК, которые завершились 2 апреля этого года. Соответствующие сертификаты получили 117 слушателей. Планируется обучить еще 84 сотрудника местных исполнительных органов.

– К слову, о законодательстве. Какие приняты меры по совершенствованию законодательной базы в области промышленной безопасности?

– В апреле 2021 года вступил в силу Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам промышленной безопасности». Он установил нормы по совершенствованию законодательства в области промышленной безопасности, повысил эффективность осуществления государственного надзора на опасных объектах, позволил упорядочить деятельность организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ.

Расширена компетенция уполномоченного органа в области промышленной безопаснос­ти, предусмотренная статьей 12-2 Закона РК «О гражданской защите» с наделением полномочий по разработке и утверждению производных НПА в области промышленной безопасности, детализирующих особенности и специфику проведения работ на опасных производственных объектах. Регламентирована и деятельность должностных лиц служб производственного контроля и усилен их статус. Установлены основные признаки профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности. Это проведение горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах, определены требования к ним.

– А какая была необходимость регулирования деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб?

– Дело в том, что в 2018 году исключена процедура аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб, в связи с этим государственные органы перестали вести учет АСС и, соответственно, проверку их готовности к ликвидации аварий на опасных производственных объектах.

К примеру, на рынке по оказанию аварийно-спасательных услуг работают более 40 АСС, созданных частными лицами. При таких обстоятельствах организации предпочитают заключать договора с аварийно-спасательными службами, не оснащенными по действующим нормам и не соответствующими квалификационным требованиям. В результате такие службы зачастую не могут принять необходимые меры по ликвидации аварийных ситуаций.

С принятием же закона деятельность профессиональных аварийно-спасательных служб находится под контролем, и их готовность к ликвидации аварийных ситуаций тщательно проверяется.