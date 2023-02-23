Качество жизни казахстанцев будут оценивать по 120 показателям

В Минторговли отметили, что показатели национального стандарта ISO 37120 помогут оценить услуги и их динамику с конечной целью улучшения качества жизни и экологической устойчивости. Единый подход позволит без проблем сравнивать города между собой.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане приняли стандарты, позволяющие оценить уровень качества жизни населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Сообщается, что национальные стандарты серии ISO 37120, принятые в 2022 году, устанавливают более 120 показателей качества жизни населения и методологию их определения.

"Стандарты ориентированы на услуги и качество жизни населенного пункта и охватывают следующие отрасли: экономика, образование, энергетика, экология, финансы, пожаробезопасность и реагирование на чрезвычайные ситуации, управление, здоровье, досуг, гостеприимство, переработка твердых отходов, телекоммуникации и инновации, транспорт, городское планирование, сточные воды, водоснабжение и санитария", – проинформировали в МТИ.

В Минторговли отметили, что методика стандартов позволит определить уровень жизни по различным качественным показателям в населенных пунктах: уровень безработицы среди молодежи, соотношение учащихся и учителей в начальных и средних школах, количество койко-мест в больницах, количество врачей на количество жителей, долю жителей, проживающих в пригороде и пользующихся для поездки на работу не личным авто, а другим видом транспорта, и др.

"Показатели стандарта помогут оценить услуги и их динамику с конечной целью улучшения качества жизни и экологической устойчивости. Единый подход позволит без проблем сравнивать города между собой", - пояснили в ведомстве.

В КазСтандарте созданы рабочие группы по пилотному внедрению СТ РК ISO 37120 на территориях Абайской, Жетысуской, Улытауской и Алматинской областей, в состав которых вошли представители местных исполнительных органов, Министерства национальной экономики, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и другие, дополнили в пресс-службе.