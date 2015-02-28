По канадской технологии Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

На заводе в Актау это оборудование будут не только производить, но и заниматься его дальнейшим обслуживанием. По мнению экспертов, проект переноса технологии производства винтовых насосов из Канады в Казахстан ставит нашу страну на одну линию с мировыми производителями.

– Согласно оценкам, доля местного содержания в выпус­каемой продукции на данный момент составляет 50%, в наших планах к 2017 году увеличить казсодержание до 75%, – говорит президент и менеджер ТОО «Куду Индастриз Казах­стан» Берик Жансат.

В реализацию проекта вложено более 370 млн. тенге. Сейчас на заводе создано 31 рабочее место, при выходе же на проектную мощность появятся еще 50. Все работники – из числа местного населения. Среди них – газо­электросварщик Марат Турабаев. Мужчина прошел обучение за рубежом и уверен, что на этой работе его ждут неплохие перспективы.

– У нас есть возможность обмениваться опытом с коллегами из Канады и Европы. В компании хороший соцпакет, достойная зарплата, предусмотрены тренинги за рубежом, – рассказывает М. Турабаев.

Цикл производства продукции полностью соответствует всем техтребованиям Национального cтандарта Казахстана. В настоя­щее время мощность завода составляет 800 винтовых насосов в год, в дальнейшем цифра может увеличиться втрое.

– Экономическая и политическая стабильность Казахстана – важный момент для ведения бизнеса именно в вашей стране. Казахстан всегда открыт для новых и перспективных проектов, сотрудничать с вами я считаю правильным решением, – отмечает вице-президент канадской компании Kudu Industries Inc Ханс Гердрум.

Производимое оборудование пойдет и на экспорт. Первую партию насосов уже ждут в Узбекистане, есть интерес и у азербайджанских нефтяников. И не случайно. По словам специалистов, эти винтовые насосы экологически безопасны. Благодаря герметичной конструкции ни одна капля нефти не попадает на землю. Есть и еще неоспоримые преимущества – такое оборудование занимает небольшую площадь, работает практически бесшумно и очень экономно с точки зрения потребления электроэнергии.