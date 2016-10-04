Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе и укрепление межпарламентского диалога. Спикер Мажилиса подчеркнул важность предстоящих знаменательных дат в истории двух государств – 25-летия Независимости Казахстана и 100-летия Независимости Финляндии, которое будет отмечаться в следующем году.

По словам Н. Нигматулина, Финляндия – важный внешнеполитический и экономический партнер Казахстана, с которым налажен конструктивный диалог на всех уровнях. Отмечено, что за прошедший год двусторонний товарооборот составил 467 млн долларов. С 2005 по 2015 год валовой приток прямых финских инвестиций в экономику Казахстана – 287 млн долларов. Казахстан заинтересован в участии финского капитала в реализации индустриально-инновационных проектов в рамках программы «Нұрлы жол», а также ПИИР.

Председатель Мажилиса выразил уверенность, что предстоящий официальный визит казахстанских парламентариев в Хельсинки будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия.

В свою очередь посол Финляндии отметил, что 25 лет Независимости Казахстана – очень успешные годы для казахстанского народа. Говоря об укреплении казахстанско-финских отношений, дипломат подчеркнул заинтересованность Финляндии в развитии нового пути из Китая в Европу через Казахстан. По его словам, большие возможности для расширения сотрудничества открывает и участие Финляндии в выставке «ЭКСПО-2017». Илкка Райсанен также отметил важную роль парламентов стран для развития инвестиционных процессов.