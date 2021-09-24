​По ключевым вопросам общественного развития

Заседание Общественного совета в сфере информации и общественного развития в связи с карантинными ограничениями проходило частично в онлайн-формате. Ключевым вопросом повестки дня стала реализация Послания Президента от 1 сентяб­ря 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

Как отметил председатель Общественного совета, депутат Мажилиса Парламента Дархан Мынбай, в Послании Главы государства представлен пакет системных мер, направленных на восстановление темпов развития Казахстана в постпандемический период, повышение экономической устойчивости страны, развитие образования, здравоохранения, рынка труда, совершенствование региональной политики.

– Большое внимание в Послании Президент также уделил мерам по дальнейшему развитию сферы гражданского общества, семейной и гендерной политики, укреплению единства и общественного согласия народа Казахстана, – добавил Дархан Мынбай. – Президентом было поручено адаптировать систему грантового финансирования под запросы сельских НПО, внедрить упрощенный режим получения грантов, что придаст хороший импульс для социальной активности на селе.

Подробнее о поддержке сельских НПО рассказал председатель Комитета по делам гражданского общества Мадияр Кожахмет. По его словам, необходимо адаптировать систему грантового финансирования под запросы неправительственных организаций в селах, упростить режим оформления документов.

– Планируется автоматизировать все процессы грантового финансирования, – сказал Мадияр Кожахмет. – Один оператор будет собирать все необходимые документы за счет интеграции различных баз данных госорганов и НПО. Также планируется внедрить особый порядок предоставления документов для неправительственных организаций в селах. Также мы предлагаем сократить число документов, предоставляемых НПО для участия в конкурсах, вдвое – с 9 до 5 единиц.

По его информации, всего в Казахстане более 12 тыс. неправительственных организаций, зарегистрированных на селе. Для их поддержки при акиматах будут созданы специальные центры. Кроме того, республиканский Центр поддержки гражданских инициатив выстраивает систему работы через местные акиматы для поддержки сельских НПО.

О выполнении поручений Президента по обеспечению в Казахстане гендерного равенства и поддержке женщин проинформировал председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Шахмардан Байманов.

– В Послании Глава государства уделил особое внимание обеспечению экономической и политической поддержки женщин в обществе, – отметил спикер. – В связи с этим планируется определить ряд приоритетов в сфере гендерной политики. Во-первых, будет прорабатываться вопрос увеличения доли женщин в органах управления компаний с государственным участием до 30%. Во-вторых, будет продолжена работа по внедрению гендерного бюджетирования. В-третьих, будут учтены рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Кроме того, планируются меры для подготовки квалифицированных юристов по гендерным вопросам, на национальном, региональном, местном и отраслевом уровнях. Будет разработана карта потребности в занятости по регионам в зависимости от гендера.

Помимо этого, Шахмардан Байманов отметил, что проводится работа по актуализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казах­стан до 2030 года. Главные цели – укрепление института семьи, сокращение количества разводов, борьба с бытовым насилием, систематическое решение проблем многодетных семей и повышение доли женского участия в жизни общества, в политике и экономике.

На мерах по предупреждению любых форм дискриминации, унижения чести и достоинства по языковому, национальному или расовому признакам сделал акцент председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР Галым Шойкин. В частности, он отметил, что сейчас специалисты Комитета ведут мониторинг и анализ постов в социальных сетях для выявления провокационных сообщений на межэтническую тематику.

– Утвержден алгоритм информационного реагирования на материалы провокационного характера в сфере межэтнических отношений, – рассказал Галым Шойкин. – В соответствии с алгоритмом организуется точечная профилактическая работа с авторами таких публикаций. При необходимости материалы направляются в правоохранительные органы для принятия правовых мер.

Собственникам и администрации интернет-ресурсов по 148 фактам публикации материалов, несущих риски разжигания межэтнической вражды, комитетом направлены рекомендации об устранении нарушений законодательства. Для журналистов центральных и региональных СМИ проводятся обучающие семинары по освещению тематики межэтнических и межрелигиозных отношений, по профилактике распространения языка вражды, в том числе в социальных сетях и интернет-пространстве.

На заседании также были рассмотрены вопросы состава и формата дальнейшей работы Общественного совета в сфере информации и общественного развития. Следующее заседание совета планируется провести в декабре.