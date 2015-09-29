По ключевым вопросам ООН Свежий выпуск 444

В ходе встречи были обсуждены пути укрепления взаимодействия Казахстана и ООН по ключевым направлениям, включая вопросы устойчивого развития, разоружения и укрепления режима нераспространения ядерного оружия, обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Сторонами была подчеркнута важность дальнейшей реализации выдвинутых Казахстаном международных инициатив, особенно Съезда лидеров мировых и традиционных религий, пятое заседание которого в июне посетил Пан Ги Мун.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Президента, ­Нурсултан ­Назарбаев и Генеральный секретарь ООН затронули основные вопросы международной повестки дня.



