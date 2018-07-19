По количеству пьющих алкоголь людей Казахстан занимает 1-е место в Центральной Азии
Рустам Мухаметкалиев
На сегодняшний день Казахстан по количеству пьющих людей от 15 лет занимает первое место в Центральной Азии. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила президент общественного фонда "Амансаулык" Бахыт Туменова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Казахстан по количеству пьющих людей, достигших 15 лет, занимает первое место в Центральной Азии. У нас потребление спиртных напитков на одного человека составляет почти 9 литров в год. Из этого числа 60 процентов – это
крепкие алкогольные напитки", – сказала Бахыт Туменова.
Руководитель общественного фонда отметила, что для решения этой проблемы
разработана концепция снижения вреда здоровью, которая может стать
одним из эффективных инструментов в реализации основных задач
государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе госпрограммы "Денсаулык" на 2016-2019 годы.
"Нужно
использовать опыт других стран. Например, в Японии проживает более 50
тысяч долгожителей, которым за 100 лет. На основе опыта передовых стран
была разработана концепция снижения вреда здоровью. Этот процесс
непростой и должен быть пошаговым, то есть если мы сейчас какие-то вещи
запретим (алкоголь, табак – прим. автора), то они могут стать более
востребованы. Мы должны снизить вред на примере табака или же
продуктов питания – мясо, мы все его потребляем и жить без него не
можем, но постепенный переход на другие формы его потребления даст
положительный результат для здоровья человека", – пояснила она.
Также спикер подчеркнула, что более 82% болезней в Казахстане возникают не по причине инфекционных заболеваний.
"82 процента заболеваний в Казахстане вызваны не инфекционными факторами, а неправильным питанием, курением, потреблением алкоголя, абортами и так далее. А ведь все эти риски можно сократить путем внедрения концепции снижения вреда здоровью", – подытожила Бахыт Туменова.