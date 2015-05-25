По «Кольцу памяти» Свежий выпуск 577 Бектур КАДЫРОВ

Это интернациональный проект Образовательного центра Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России» (Санкт-Петербург), в котором участвуют молодые актеры русскоязычных театров ближнего зарубежья. В год празднования Великой Победы творческая молодежь проедет со спектаклем «Первый день мира» по «Кольцу памяти», пролегающему через Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Молдову.

Автор композиции и режиссер – заслуженный деятель искусств РФ Юрий Томошевский, художественный руководитель «Романтического театра Юрия Томошевского» (Санкт-Петербург). Перед созданием спектакля ведущие педагоги театральных вузов Северной Пальмиры проводили с молодыми исполнителями мастер-классы по сценической речи, сценическому движению, вокалу и актерскому мас­терству.

Премьера «Первого дня мира» состоялась в городе на Неве. А далее был дан старт «Кольцу памяти», и первым городом, где постановка была показана, стала Москва. Затем ее увидели в Астане. В столице Казахстана в спектакле приняли участие актеры театра им. М. Горького Анастасия Воронцова, Александр Лукашевич и Ульяна Апрельская.

«Первый день мира» – это композиция из стихов и песен военных лет, которые знала вся советская страна, ведь воевали солдаты из всех ее рес­публик. Некоторые из них бойцы слушали прямо на фронте в исполнении фронтовых концертных бригад... Спектакль увидят зрители Ташкента, Душанбе, Гродно и Кишинева. Проект, стартовавший 16 мая в Москве, завершится 25 ноября в столице Молдовы.