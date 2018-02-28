По кольцу выставочного комплекса ЭКСПО-городка запустят автобусы
Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" подписала Меморандум о сотрудничестве с ТОО "Visit Astana" по запуску двухэтажных экскурсионных автобусов Red Bus по кольцу выставочного комплекса ЭКСПО-городка, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба АО "НК "Астана ЭКСПО-2017",также были заключены договора с 10-ю туроператорами по реализации билетов на объекты наследия ЭКСПО в составе турпакетов. C ноября 2017 года более 50 туроператоров получили статус "Официальный туроператор объектов Международной специализированной выставки "ЭКСПО 2017".
"В настоящее время наследие выставки вызывает особый интерес у казахстанских туроператоров, так как ЭКСПО-2017 стало новым брендом страны, а сфера "Нұр Әлем" – символом энергии будущего, наряду с брюссельским Атомиумом, Эйфелевой башней в Париже. Это главное наследие выставки теперь является одним из немногих туробъектов страны, соответствующих международным стандартам, и вошло в копилку объектов мирового туризма", – отметил директор департамента коммерциализации нацкомпании Даулет Еркимбаев.
За зимний период с момента возобновления работы объектов ЭКСПО-2017 выставку посетили более 130 тысяч туристов. Кроме того, сегодня детский туризм стремительно набирает обороты и многие туроператоры включили в детский тур "Путь Лидера" посещение объектов выставки. Становятся популярными экскурсионно-образовательные туры. В рамках этих туров с 11 ноября 2017 года ЭКСПО посетили более 6 тысяч школьников и 2,5 тысячи студентов.
"Накануне нового туристического сезона предприниматели в сфере туризма формируют пакеты, предложения для иностранных партнеров. И, конечно, наследие ЭКСПО является значимым объектом внимания для туристов. Не каждая страна в мире может показать наследие ЭКСПО, а у Казахстана есть такая возможность, и туристический рынок будет использовать этот потенциал", – считает директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.
Напомним, 11 ноября 2017 года объекты Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" возобновили свою работу. Свои двери открыли музей "Энергия Будущего" – сфера "Нұр Әлем", Зона лучших практик, Холл Энергии и Конгресс-центр.