По коням, опера!

Мобильные, быстрые и выносливые сотрудники кавалерийского отделения полиции приступили к патрулированию дачных участков в Петропавловске.

Всадники в погонах следят за правопорядком и соблюдением правил благоустройства. В свободное от службы время полицейские лошади развлекают и лечат детей…

Возглавляет конную полицию Жаксылык Кожелдаков. Когда-то он сам начинал работать полицейским-кавалеристом. В подразделении 13 лошадей. Все они выучены, в общем, подготовлены к дачному сезону. На них полицейские ежедневно объезжают садоводческие общества.

Как добрых товарищей приветствует всадников садовод Михаил Булин. Поделившись дачными новостями, он от души благодарит:

– Спасибо, что не забываете нас! Были вы у нас осенью, вернулись и весной! С вашей помощью у нас полный порядок! Никто не ворует, не хулиганит!

Полицейские объезжают шесть дачных обществ. В самых больших – Заречном и Новопавловском – патрулируют сразу два конных наряда. Выезжают на службу с обеда и контролируют криминогенную обстановку до позднего вечера, потому что дачные кражи, как правило, происходят в сумерках. Одновременно ведут профилактическую работу, рекомендуя садоводам и любителям загородного отдыха следить за детьми, не оставлять без присмотра хозяйственный инвентарь и велосипеды, строго соблюдать правила пожарной безопасности. Параллельно восстанавливают и налаживают контакты с председателями и охранниками садоводческих товариществ, обмениваются номерами телефонов.

– Особое внимание мы уделяем нетрезвым компаниям и лицам без определенного места жительства, – говорит Жаксылык Кожелдаков. – При необходимости кавалеристы вызывают на подмогу коллег из батальона патрульной полиции. Бродяг доставляем в приемник-распределитель, на правонарушителей составляем административные протоколы.

К слову, вызвать кавалерийский наряд может любой дачник Петропавловска. Достаточно набрать номер «102». А всего под надзором конной полиции находятся около двух тысяч дачных участков. Территория патрулирования увеличивается с каждым сезоном, так как заброшенные территории находят новых владельцев, акимат передает их желающим горожанам, чтобы они не пустовали и не превращались в притоны.

У каждой служебной лошади есть сотрудник-хозяин, который не только работает с ней, но еще и ухаживает, кормит, в общем, заботится о животном. Надо сказать, что у каждого коня свой характер. Белый Барон, например, получил свою кличку за то, что обожает, когда его моют дорогим шампунем. Этот вальяжный конь с умными глазами любит, когда его гладят и говорят ласковые слова.

В подразделении действует правило: ухаживать за своим питомцем нужно даже в отпуске. А уж если лошадь заболела, то об отдыхе вообще приходится забыть – вместе с ветеринаром коня лечит и полицейский. Каждый молодой сотрудник в начале своей службы знакомится с лошадьми: изучает их повадки, находит подход к животным. Замечено: полицейские кони не любят работать в одиночку. Лучше всего они несут службу, когда идут по маршруту в паре. Как коллеги. В общем, все как у людей…

– Я пришел в подразделение в 2011 году, – вспоминает командир конного полицейского подразделения Жаксылык Кожелдаков. – Вырос в селе, с лошадьми знаком с детства, потому проблем не было. Моего первого коня звали Буяном. Общий язык нашел с ним сразу: познакомился, погладил. Первый выезд был вместе с опытным сотрудником. Обычно новичков не отправляют на патрулирование в одиночку. И в первый же день столкнулся с нарушителями порядка. В таких случаях мы всегда вызываем подкрепление – автомобильный патруль.

Чтобы эффективно нести службу, полицейские-кавалеристы уделяют время усиленной физической и боевой подготовке, занимаются с лошадьми, убирают территорию, чистят загоны.

Конная полиция Петропавловска шефствует над воспитанниками Петропавловского детского центра социального обслуживания «Арман» и детским домом. Дети-сироты, ребята с поражениями опорно-двигательного аппарата приходят к полицейским на иппотерапию (физиотерапевтическое лечение с использованием верховой езды).

Под присмотром специалистов ребята катаются на лошадях. Занятия проходят в учебном манеже. Воспитанники гладят коней и угощают сахаром, кто-то отдает им свое яблоко. Общаясь с животными, дети сами становятся дружелюбнее, учатся заботиться о них. Кстати, иппотерапия помогает не только детям, но и взрос­лым: к примеру, избавиться от хронической усталости, стрессов.

Отметим, что дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата катаются на лошадях без седел. От соприкосновения с живым телом животного массажируются ноги и мышцы. Верховая езда заставляет держать равновесие, поэтому задействованы практически все группы мышц ребенка. За занятиями наблюдают медики: рассчитывают нагрузку, скорость движения, продолжительность занятий, фиксируют положительный эффект от лечебной физкультуры.

А полицейские лошади хорошо выучены и по-доброму реагируют на маленьких гостей, для которых общение с большими, но такими грациозными животными вызывает массу позитивных эмоций.

Остается напомнить, что кавалерийский взвод в полиции Петропавловска образовался в 2004 году. В 2014-м произошла реорганизация, и появилось кавалерийское подразделение. Главное преимущество кавалерии – мобильность, возможность попасть в места, недоступные для обычного транспорта. Конная полиция быстрее всех оказывается в лесных массивах, зонах отдыха, у водоемов на окраинах города, где чаще всего и совершаются правонарушения, в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления.

Задача полицейских-кава­лерис­тов – постоянно быть на связи со сторожами и председателями дачных обществ, быстро реа­гировать на каждый вызов, в любой момент быть готовыми к тому, чтобы прочесать лес, найти пропавших людей или скрывающихся преступников.