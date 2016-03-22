Далеко не каждый день видишь всадников, несущихся по степным просторам, демонстрируя свое мастерство наездника, силу и ловкость. Это по-настоящему красивая и воодушевляющая картина.

В регионе вот уже несколько лет кокпар, аударыспак, тенге алу, байга и кыз куу успешно культивируются на базе конноспортивного клуба «Аулие-Ата», созданного в 2004 году. О достижениях жамбылских спортсменов можно говорить много. Но думается, достаточно упомянуть, что они стали восьмикратными чемпионами страны по кокпару, победителями республиканских сельских игр «Ақ бидай» и народных игр на приз Президента Республики Казахстан. Кроме того, аулиеатинцы признаны лучшими на рес­публиканских фестивалях по конным и национальным видам спорта, а совсем недавно удостоены главного приза на первых республиканских соревнованиях по конному поло.

Изначально это был клуб только для кокбористов, который возглавил мастер спорта Республики Казахстан по кокпару, многократный чемпион страны Нурдаулет Момынов. Поз­же параллельно в нем стали готовить спортсменов по аударыспаку, тенге алу и кыз куу. А после переименования в конноспортивный клуб к четырем национальным видам спорта добавили еще пять видов скачек – аламан-байга, топ-байга, кунан-байга, ушкыр-байга и жорга-жарыс, а также два олимпийских вида – конкур и выездку. Сегодня здесь культивируют и конное поло. Подготовкой конников по видам спорта занимаются опытные тренеры Мухамедали Куралов, Курманбай Есжан, Баглан Кульбаев, Женис Данегулов и Бакыт Аманжолов.

– С самого начала открытия клуба наши спортсмены демонстрировали свою выносливость, хорошую физическую и техническую подготовку, – рассказывает заместитель директора клуба Толеген Жуматаев. – Наиболее высоких результатов мы добились в командной игре кокпар. Но все же достигли хороших показателей и в аударыспаке, и тенге алу. Среди отличившихся в верховой борьбе – Атамекен Рустемов, Мухтар Сейтпеков, Нурболат Темирбеков, Кайсар Махамбетов и Самат Сатын. В тенге алу хотелось бы отметить Кулажана Тогайбаева и Есжана Курманбая, ставших чемпионами страны. Кроме того, Есжан объявлен победителем фестиваля по национальным видам спорта.

Что касается кыз куу, то на фоне других этот нацио­нальный вид спорта начал развиваться в области сравнительно недавно. На протяжении последних двух-трех лет в соревнованиях различного уровня жамбылские спортсмены не раз занимали призовые места.

По словам Т. Жуматаева, конечные результаты во многом зависят от правильного подхода к тренировкам:

– В конных видах тренировочный процесс, как правило, проходит в два этапа: физическая подготовка наездников и непосредственно тренировка с лошадьми. Немалое внимание уделяется и подготовке питомцев, так как большая часть нагрузки во время игр ложится именно на скакунов. После каждой тренировки лошадям дается время на восстановление. В этот период спортсмены обычно занимаются личной физической подготовкой.

Кстати, для национальных игр подходит отнюдь не любая лошадь. Да и в разных видах спорта используют и разные породы. Так, по словам Т. Жуматаева, для кокпара в основном подходят лошади пород карабайыр (помесь чистопородной и казахской) и новокиргизской (помесь киргизской с донской и чистокровной верховой), так как они считаются более вынос­ливыми. В кыз куу и скачках обычно используются лошади ахалтекинской, арабской и анг­лийской чистокровной пород. К выездке и конкуру более приспособлены представители ганноверской и тракененской пород. Эти лошади обладают изящными движениями и мощным прыжком.

– Как правило, лошадей выбирают индивидуально. К примеру, скакуна для каждого кокбориста подбирают в зависимости от роста и способностей игрока, – пояс­няет Т. Жуматаев. – Главные качества, которыми должны обладать спортивные лошади в кокпаре, – это резвость, выносливость и хорошая обучаемость.

Надо сказать, что со временем правила ряда игр изменились. В них внесены некоторые корректировки, в связи с чем сегодня они выглядят несколько иначе, чем в древности. Так, в кокпаре ужесточили наказания за нарушения. Если ранее за грубое нарушение игрока удаляли на две минуты, то согласно новым правилам, его, помимо удаления на две минуты, могут вовсе отстранить от соревнований. Все зависит от тяжести нарушения. Кроме того, количество игроков в команде увеличилось до 12 человек. Как выяснилось, изменились и правила игры кыз куу. Если раньше парень, догнавший девушку, должен был ее поцеловать, то сегодня он просто забирает платок, пришитый к девичьим плечам. Что касается аударыспака, то в нем увеличилось число весовых категорий. В прежние годы спортсмены выступали только по трем весовым категориям – 65, 80 и свыше 80 кг. В настоящее время соревнования проводятся в пяти категориях – 60, 70, 80, 90 и свыше 90 кг.

Сегодня руководство области уделяет большое внимание клубу, создаются все необходимые условия для успешного развития конного спорта. Правда, есть некоторые трудности с материально-технической базой, но они решаются.

– На протяжении всего времени существования клуб арендовал помещения у частников, но в перспективе для него предусмотрено строительство специального конноспортивного комплекса, – поделился планами руководитель областного управления физической культуры и спорта Гамлет Кайнарбеков.

– На сегодня уже разработана проектно-сметная документация. Так что в скором времени в Жамбылском районе появятся административное здание, общежитие для спортсменов, конюшня, манеж, ипподром, а также площадки для кокпара и конкура и беговая дорожка.

К слову, в будущем, помимо занятий спортом, здесь планируют проводить иппотерапию.