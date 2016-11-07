​По координатам «дорожной карты»

Открывая заседание, вице-спикер Г. Исимбаева отметила, в частности, что по поручению Главы государства была разработана программа, включающая меры предупреждения массового высвобождения работников, содействия занятости и социальной защите безработных – Стратегия региональной занятости (2009–2010 гг.). В целом меры, принятые в рамках программы, оказали положительное влияние на ситуацию на рынке труда и безработицу в стране. Вместе с тем анализ ситуации на рынке труда показывает наличие как институциональных, так и реализационных проблем, требующих совершенствования механизмов государственной политики занятости, особенно на местах.

На тему «правчаса» депутатам докладывала министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. За время реализации программы «Дорожная карта занятости-2020» (ДКЗ) с 2011 по 2016 год меры государственной поддержки оказаны более 744 тыс. человек. Из них на постоянные рабочие места трудоустроены 563 тыс. человек. В 2016 году запланирована реализация 5 712 проектов, из них 3 607 осуществляются в самых отдаленных селах Казахстана и финансируются за счет средств специального резерва Правительства к 25-летию независимости страны. Основная часть проектов – это ремонт дорог и объектов образования. В региональном разрезе наибольшее количество проектов в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

В этом году увеличили размеры микрокредитов до 6 млн тенге для стимулирования объединения в сельскохозяйственные кооперативы и создания мелкотоварного производства на базе личного подсобного хозяйства.

С 2013 года обучение в рамках «ДКЗ-2020» проводится только по заявкам работодателей с обязательствами дальнейшего трудоустройства. По состоянию на 1 октября 81% из числа завершивших работу на социальных рабочих местах и 60% завершивших молодежную практику смогли получить постоянную работу.

Еще одна мера, способствующая решению проблем на рынке труда, – это переселение из трудоизбыточных регионов. За пять лет программы, по словам министра, добровольно переселено 18 тыс. человек, или 5 тыс. семей, из которых 78% трудоспособных членов семей получили постоянную работу.

По прогнозу Т. Дуйсеновой, к 2050 году более половины казах­станцев будут проживать в южных регионах страны. И чтобы он не сбылся, министерство продолжает агитировать население южных регионов переселяться в те части страны, где имеется дефицит трудовых ресурсов. Для реализации этой задачи за весь период действия программы было выделено 37 млрд тенге, из них 98 процентов направлено на строительство жилья, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а оставшиеся – на первичную адаптацию, проезд и провоз имущества участников программы.

Обсуждая этот вопрос, депутаты констатировали, что дома, построенные для добровольных переселенцев, часто пустуют. В частности, депутат Айзада Курманова поведала, что в Павлодарской области и ВКО дома не заселяются уже более полутора лет.

– Есть ли пороговый уровень, сколько дом может стоять и быть незаселенным, и после какого срока можно его отдавать местным исполнительным органам? Или он может десятилетиями ждать своего участника программы? – поинтересовалась депутат.

По словам министра Т. Дуйсеновой, такое жилье имеет целевые направления и может быть использовано только участниками программы. Предельный срок заселения построенных по программе домов составляет шесть месяцев после завершения строительства.

Поднимались в ходе «правчаса» и проблемы обучения и переобучения населения. Депутат Загипа Балиева считает, что зачастую процесс обу­чения и переобучения проходит формально, лишь бы освоить деньги. Депутат Снежанна Имашева и вовсе озвучила информацию, что проверка прокуратуры установила 121 факт фиктивного обучения и прохождения курсов безработными.

Обобщая имеющиеся в сфере недоработки, председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова отметила, что основной проблемный вопрос – это отсутствие комплексных подходов по мониторингу потребностей рынка труда в кадрах, а имеющаяся информационная база данных с вакансиями не позволяет в полной мере учитывать приоритетные отраслевые потребности в кадрах.

Депутаты считают необходимым создать регламент взаимодействия и координации государственных органов, ответственных за реализацию программ развития трудовых ресурсов. Важно также формирование системных подходов по мониторингу текущих и перспективных прогнозов потребностей экономики в трудовых ресурсах.

Завершая заседание, вице-спикер Мажилиса Г. Исимбаева выразила уверенность, что уполномоченный орган, центральные государственные и местные исполнительные органы, ответственные за реализацию «Дорожной карты занятости-2020», правильно воспримут критику депутатов, сделают необходимые выводы и внесут коррективы в свою работу.