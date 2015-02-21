По краешку судьбы Свежий выпуск 1014 Зарина НОКРАБЕКОВА

Пытаясь выглядеть уверенно, они отчаянно прятали свой страх перед неизведанным. Каждого из них ждала своя судьба, свои дороги, победы и падения. И никто из них еще не знал, что через много лет один из них прославится на весь мир, рассказав в прозе историю своего народа. Но до того как Ильяс Есенберлин напишет бессмертную «Кочевники» и другие свои книги, ему предстоит преодолеть непростой путь.



Застывшее время

Пройти его мысленно вместе с писателем, увидеть своими глазами рукописи к знаменитому роману «Кочевники», прикоснуться к домбре, на которой играл великий писатель, почитать письма читателей из всех стран бывшего Союза и не только, узнать больше о жизни, творчестве, судьбе автора нетленных книг можно, побывав в Литературном музее им. И. Есенберлина в городе Атбасаре Акмолинской области.

Небольшое здание в один этаж по улице Куанышева в Атбасаре. Именно сюда со всего мира приезжают поклонники творчества Ильяса Есенберлина, надеясь увидеть мир писателя изнутри. В четырех залах музея собраны личные вещи, рукописи, предметы интерьера из квартиры писателя, книги, письма, фотографии. Всего фонд музея составляет 2 000 экспонатов. Необычным портретом, написанным простым карандашом, украшен литературный зал на 40 мест.

Здесь проходят литературно-музыкальные вечера, и посетители могут увидеть документальные кадры о жизни и творчестве писателя. Деревянная кровать, покрытая незатейливым покрывалом, домбра у изголовья, широкий письменный стол, лампа с зеленым абажуром… Это вещи из кабинета великого прозаика, в котором рождались будущие шедевры. За этим столом творил Мастер. И кажется, что время здесь остановилось, застыло, сбавив свой бег, чтобы дать ценителям таланта насладиться обществом писателя. Чтобы истинные поклонники золотого пера Есенберлина, приезжающие сюда за тысячу верст, благоговея перед силой слова, победившей время, встретились с прозаиком.

Трогать экспонаты руками нельзя. Но с разрешения администрации удалось не только подержать домбру, но и сыграть на ней пару аккордов. К слову, несмотря на почтенный возраст, инструмент сохранил звучание.



Рукописи вечны

Несколько стендов в музее посвящены письмам читателей, причем из самых разных стран.

«Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина» просит вас прислать 1 экземпляр вашей книги» – письмо за именем заведующего отделом комплектования библиотеки И. Григорьева, г. Ленинград.

Якко Лиллеорг, проживающий по улице Калласмаа, что в Таллинне, просит также писателя прислать ему «хотя бы одну его книгу, потому что найти их в книжных магазинах не представляется возможным», при этом книголюб уточняет, что готов оплатить любую сумму в пределах разумного, конечно.

Строки благодарности, рожденные в глубине души, искреннее восхищение писателем в своем письме выражал и профессор Минской высшей школы МВД СССР Михаил Ефимов. И это лишь малая часть всех писем, сохранившихся в архиве писателя. Россия, Украина, Беларусь, Армения, Венгрия – письма летели из самых разных стран. Хрупкое стекло хранит также рукописи, написанные рукой самого писателя, в процессе работы над трилогией «Кочевники», романом «Схватка», трогательной историей «Влюбленные»…



Судьба кочевая…

Как и многие дети той поры, он рано вкусил горькую долю сиротства. Болезнь унесла отца, оставив Ильяса, Раунака и Назым на попечение матери, которой тоже вскоре не стало. Осиротевшие дети попали к родственникам, откуда Ильяс сбежал и прибился к беспризорным мальчишкам. Через несколько месяцев бродяжничества по родному Атбасару милиционеры определяют юных скитальцев в детский приют.

– Уже оттуда он попадает в детский дом в Кызылорде. По окончании десятилетки он приезжает в город Карсакпай, к сестре Назым, начинает работу в местном райисполкоме. Скоро подающего надежды молодого коммуниста отправляют на учебу в Алма-Ату. Он очень увлекался литературой, читал запоем и наверняка бы выбрал профессию, связанную со словом, но в Казахском горно-металлургическом институте был хороший, как сейчас сказали бы, соцпакет, и этот фактор стал решающим, – рассказывает директор музея Улбосын Комбатурова.

В 1940 году он получил диплом, а через год началась Великая Отечественная война, и он ушел на фронт. В боях за город Старая Русса он был серьезно ранен, проведя в госпитале целый год, вернулся в Алма-Ату.



И жизнь, и слезы, и любовь…

В Алма-Ате же он встретил любовь всей жизни – Диляру Жусупбекову, верную супругу и мать его детей: Раушан, Карлыгаш, Дильфруза и Козыкорпеш. Отец Диляры-апай был репрессирован по нелепому обвинению, и тень от ложной клеветы падала на молодую семью. Но, несмотря на тяготы, искреннюю и чистую любовь супруги смогли пронести через всю жизнь. Диляра-апай была настоящим светом для писателя. Невероятно красивая лицом, статная, удивительно ладная, она притягивала взгляды. Под стать красоте внешней была и красота внутренняя. Она не только старательно берегла его рукописи, создавала уют в доме, но и никогда не жаловалась, хотя быт супругов долгое время был более чем скромным. Конечно, потом вместе со славой пришли и гонорары, материальное положение стало улучшаться. Но до этого были сложные моменты, но она никогда не сетовала на судьбу, довольствуясь тем, что есть.

Также Диляра-апай была искусной рукодельницей. В музее хранятся вышитые ее рукой панно и другие потрясающе красивые рукотворные вещи. Нашли место в музее также и личные вещи Диляры-апай – платье, камзол в национальном стиле, кружка, из которой она любила пить чай, изящные настольные часы в виде веера…

– Вещи супруги писателя, так же как и многие другие экспонаты, нам передала дочь Ильяса Есенберлина – Раушан. Надо отметить, что Раушан-апай оказывает постоянную материальную помощь и поддержку музею, активно участвует в пополнении фонда, за что мы ей очень благодарны, – говорит научный сотрудник музея Умитжан Бекенова.



Вне зоны доступа

Удивительно, что в наше время, когда Интернет стал неотъем­лемой частью жизни и услуга Wi-Fi действует даже в общественном транспорте, литературный музей им. И. Есенберлина лишен этого блага цивилизации.

– На протяжении нескольких лет мы просим средства для проведения Интернета, но каждый раз получаем отказ. Может быть, в 100-летний юбилей писателя вопрос будет решен положительно, – говорит директор музея Улбосын Данияровна.

Мы также надеемся, что областное управление культуры в честь векового юбилея И. Есенберлина все же найдет средства, и в музее не только появится Интернет и своя электронная почта, что существенно расширит границы общения с читателями, но и, наконец, появится свой сайт, на котором любой поклонник творчества Есенберлина, находясь в любой точке земного шара, сможет совершить виртуальный тур, посмотреть фотографии, ознакомиться с экспонатами. К слову, подобные туры доступны на сайтах музея-усадьбы Чехова, Толстого и других великих писателей.

Справедливости ради стоит отметить, что даже несмотря на то что музей никак не представлен на просторах Интернета, любители творчества, верные читатели Есенберлина находят способы и выходят на связь. С предложением о совместных проектах в Атбасар приходило письмо из далекой Америки, звонили коллеги из России, но полноценного сотрудничества без выхода в глобальную сеть и сайта, который бы сделал музей ближе и доступней многим, нет. А читатели едут, без преувеличения, со всего мира. Несколько альбомов со словами благодарности сотрудникам музея, словами восхищения талантом писателя книголюбов из Венгрии, Америки, Чехии, России, Армении, Украины, Беларуси, Германии, Монголии, Турции, среди которых немало известных людей, – яркое тому подтверждение.



Будет крыша новой!

Дата рождения музея – 1999 год. Инициатива открыть музей на малой родине писателя, предложенная поклонниками его творчества, сыном Козыкорпешом, была поддержана земляками. Но начавшееся в нелегкие для страны 90-е годы прошлого столетия строительство литературного дома длилось несколько лет. И было завершено благодаря добровольным пожертвованиям неравнодушных людей.

Сейчас здание нуждается в ремонте. Устарела система отопления, обветшала крыша. Как стало известно, средства, свыше 40 млн. тенге, уже выделены. Остается только ждать начала работ. А пока сотрудники музея мечтают о том, как в обновленном музее на новых стеллажах будут смотреться экспонаты, рассказывающие о жизни, быте, творчестве выдающегося прозаика, еще долго прослужат хранителями истории о жизни человека, потрясающе писавшего об истории своего народа, о жизни, любви.



