По Красной площади парадом Свежий выпуск Олег ТАРАН

Как рассказал директор РКГП «Центральный клинический гос­питаль для инвалидов Великой Отечественной войны», заслуженный врач России Адильхан Абдулин, казахстанская группа была там одной из самых многочисленных – в столице РФ побывали 6 фронтовиков: Ф. Федотов, К. Дюсембеков, М. Смоленков, К. Тулебеков, Д. Малышев, А. Бекмади.

Для ветеранов с 8 по 10 мая были открыты VIP-залы аэропортов, встречали и сопровож­дали делегацию сотрудники МИД РК и офицеры Министерства обороны РФ, разместили их в одной из лучших московских гостиниц. В преддверии праздника гости из Казахстана посетили Центральный музей Вооруженных сил, для них был организован концерт ансамбля песни и пляски войск Воздушно-космической обороны.

Но, конечно же, самые яркие впечатления ветераны получили на военном параде, за которым наблюдали с трибуны на Красной площади. Особенно приятно было видеть в составе парадных расчетов военнослужащих Казахстана, которые с честью справились с возложенной на них миссией – представлять на Параде Победы республику.

А затем всех ветеранов пригласили на торжественный прием у Президента РФ в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Здесь с казахстанцами тепло пообщался Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев. Все это было очень трогательно, вспоминает А. Абдулин.

Нельзя не отметить и доб­рожелательности москвичей. Совсем незнакомые люди подходили к нашим ветеранам, благодарили за Победу и вручали цветы.

А. Абдулин рассказал россиянам, что в ведущей газете страны «Казахстанской правде» уже 11 лет регулярно выходят материалы под рубрикой «Свет Победы». Они рассказывают о фронтовиках и тружениках тыла.

Нет пока аналогов международному конкурсу художников «Свет Победы – энергия будущего», который уже в третий раз прошел в Астане в Центральном клиническом госпитале для инвалидов Великой Отечественной войны. Российские коллеги, к слову, решили перенять этот опыт и проводить подобное мероприя­тие у себя.