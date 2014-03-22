Экономика
По круглогодичной технологии

Новое производство построено ТОО «Агро V» в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Все инженерные коммуникации к предприятию подведены на бюджетные деньги по программе «Дорожная карта бизнеса». Кроме того, государство субсидирует предпринимателю процентную ставку кредита. Объект обошелся в 527 млн. тенге. Проектная мощность рассчитана на производство 25 млн. штук кирпичей в год. На заводе трудоустроились полсотни местных жителей. Причем работать люди, как и предприятие, будут всесезонно. Сегодня из 70 кирпичных заводов, расположенных в Южном Казахстане, только 5 имеют круглогодичную технологию производства, остальные могут выпускать продукцию только в теплое время года. В итоге имеющаяся суммарная мощность предприятий не покрывает потребности региона в одном из самых популярных стеновых материалов.

Новое предприятие полностью автоматизировано, а применяемая здесь технология обжига не имеет в стране аналогов. Оборудование позволяет выпускать продукцию высокого качества из многокомпонентного сырья и сохранять при этом строго геомет­рические пропорции выпускаемой продукции, что расширяет спектр ее применения. Новый завод отличает также экологическая безопасность: отходы производства после переработки вновь отправляются на производственную линию. По информации директора завода Нуралы Абишева, технология по специальному заказу приобретена в КНР.

В целом по государственной прог­рамме ФИИР в ЮКО реализуется 170 проектов на общую сумму 705,2  млрд. тенге. Запуск этих производств позволит создать более 21 тыс. рабочих мест. В том числе строятся 7 кирпичных заводов, оснащенных суперсовременными технологиями. На церемонии открытия предприятия заместитель акима Южно-Казах­станской области Сапарбек Туякбаев подчеркнул, что запуск этих заводов полностью покроет потребность региона в кирпиче и даже даст возможность поставлять продукцию за пределы области.

Любовь ДОБРОТА,
Южно-Казахстанская область

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