​По личному совету Президента

476
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматинская область

Наша встреча с фермером произошла в рамках II ежегодной городской конференции Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Нелли Утеповна считает, что антикризисная политика, предусматривающая дополнительные средства на финансирование приоритетных проектов АПК, в том числе по производству и переработке мяса и молока, имеет огромное значение не только для решения продовольственной программы, но и для создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни сельчан.

Рассказывая о своих планах, Нелли Утеповна напомнила, что 10 апреля 2013 года на форуме предпринимателей с участием Президента страны Н. Назарбаева она выступила как фермер, представляющий малый и средней бизнес, и, делясь опытом, озвучила проблемы, существующие в сельском хозяйстве.

– Встреча с Главой государства придала новый импульс, – рассказывает Н. Салиханова. – Президент посоветовал мне получить международный сертификат, и на сегодня я выполнила эту рекомендацию. Безмерно благодарна Нурсултану Абишевичу за высокую оценку моего труда и за поддержку. Чтобы двигаться вперед, я получила государственный грант.

На эти средства она перестроила коровник, произвела реконструкцию молочного цеха, закупила новое оборудование. Это позволило расширить ассортимент продукции с 6 до 26 наименований. Внедрила международный стандарт безопасности пищевой продукции HASP ISO 22000. Сегодня изделия ее компании соответствуют самым высоким стандартам качества. Фермер с большим опытом и стажем отметила и безупречную работу ветеринарных служб.

– Я не устаю говорить спасибо государству за поддержку сельского хозяйства, – продолжила она. – Каждые три месяца ветеринары берут кровь у животных на анализ, также делаются прививки от опасных болезней. Словом, государство строго контролирует эту сферу.

Нелли Утеповна отметила, что согласно Закону «О кооперации» производители молочной продукции готовы создать свой кооператив. По ее словам, при поддержке Министерства сельского хозяйства будет построен молочный завод по переработке 50 тонн молока в день.

– Я являюсь одним из учредителей этого проекта. Сегодня на рынке большим спросом пользуются отечественные изделия, которые не содержат ни добавок, ни консервантов. В это новое производство я привнесу свои отработанные технологии, – пообещала она. – Не зря же два года назад в составе казахстанской делегации мы изучали опыт сельских кооперативов провинции Трентино в Италии. Там и поняли, что тоже можем так работать. Я готова приложить все свои знания и опыт, чтобы внести посильный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны.

Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената

