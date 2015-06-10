Свежий выпуск По линии ШОС Леонид ЧЕРНОВ, Душанбе

В его работе приняли участие руководители правоохранительных ведомств всех государств – членов ШОС, их коллеги из Ирана, Афганистана, Пакистана и Индии – стран, являющихся государствами-наблюдателями, а также представители Беларуси и Турции, которые выступают в роли партнеров по диалогу. Во главе казахстанской делегации в Душанбе находился министр МВД Калмуханбет Касымов.

В ходе заседания главы делегаций обсудили перспективы сотрудничества по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму, киберпреступности, а также вопросы взаимодействия в сфере подготовки кадров. Была отмечена важность и необходимость активизации информационного обмена о лицах, причастных к совершению преступлений террористического и экстремистского характера.

Глав делегаций принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, состоялся ряд двусторонних встреч, на одной из которых глава МВД РК К. Касымов подписал с таджикским министром юстиции Р. Шохмуродом межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы.

По итогам совещания главами делегаций подписан протокол, направленный на активизацию борьбы с транснациональной организованной преступностью.