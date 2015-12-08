Бакытжан Сагинтаев и региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Сарож Кумар Джа обсудили реализацию экологических и водных проектов в Казахстане. В настоящее время при софинансировании Всемирного банка реализуется проект по восстановлению окружающей среды Усть-Каменогорска, который является единственным международным экологическим проектом, направленным на улучшение здоровья населения региона. Кроме того, с привлечением средств Всемирного банка ведутся работы по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем. Целью данного проекта является улучшение водообеспеченности и мелиоративного состояния орошаемых земель общей площадью 113 тыс. га в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях путем реконструкции изношенных ирригационных и дренажных систем республиканской собственности в бассейнах трансграничных рек Сырдарья, Талас, Шу и Или.

Участники встречи отметили важность реализации экологических проектов как для Казахстана, так и для Центральной Азии и выразили надежду на продолжение стратегического сотрудничества.