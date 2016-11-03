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Действие фильма происходит в 30–40-х годах прошлого века, и чтобы максимально точно воссоздать атмосферу того времени, режиссер выбрал поистине самое подходящее для этого место.

...В поселок Курметты, который находится в перемычке, соединяющей хребты Кунгей-Алатау и Заилийский Алатау, немного не доезжая Кольсайских озер, группа журналистов добралась не без приключений. Сперва на автобусе, позже, когда погода внесла коррективы в наши планы и комфортабельный транспорт попросту застрял на присыпанном снегом полотне горного серпантина, пришлось пересесть на внедорожники. А последние несколько сотен метров мы продвигались уже вовсе пешком, при отсутствии каких-либо средств связи и в полной уверенности, что, пусть мы находимся и не в начале прошлого века, но уж точно достаточно далеко от современности с ее цивилизационными благами.

– Эту натуру я выбирал два года, мне предлагали снимать в пригороде Алматы, но я сказал решительно «нет!», – эмоционально рассказывает режессер Болат Калымбетов. – Здесь кругом именно те мес­та, именно те пейзажи, которые просто необходимы для раскрытия драматургии произведения и, конечно же, нашей будущей картины. Кто занимается кинематографией, точно поймет, что выбор натуры – это один из важнейших элементов кино.

Оно и понятно: вековые ели ветвями царапают небо, кусками выхватывая из его глубины густую паутину тумана, оторванную у нави­сающих над склонами облаков. А ты в эти минуты недоумеваешь – то ли действительно застрял во временном проломе, то ли на недавно отстроенные декорации осела историческая пыль с расположенного чуть ниже по ущелью поселка. С его местами соломенными крышами и голым, неотесанным деревом надворных построек, где заготовленное на зиму сено для скота вальяжно торчит из накрытых грубой материей снопов, как это было, скорее всего, и сотню лет назад.

Болат Калымбетов 12 лет не снимал кино. Как он сам объясняет, на то был целый ряд причин, в том числе и экономических. Последняя его картина – историко-приключенческая драма «Сардар» – вышла на экраны в 2003 году. Однако говорить о том, что эти годы – пробел в творческих поисках режессера, мы не станем, ведь Болат Калымбетов преподавал в академии им. Жургенова, а также продолжал сам сниматься в картинах.

Только теперь все иначе. Стоит лишь на миг заглянуть на съемочную площадку, и снова теряешь ощущение нити реальности. Вроде бы вокруг много техники, и часть оборудования можно смело назвать ультрасовременным. Однако вокруг тенями проплывают молчаливые ассис­тенты, гримеры с разноцветной палитрой на пальцах наносят последние штрихи, придавая героям неестест­венно правдоподобные выражения лиц. Сам режиссер в это время коршуном нависает над мониторами пультов, где пока еще застывшая картинка вот-вот оживет пос­ле нехитрого и привычного здесь заклинания.

В рупор доносится: «Внимание! Всем соблюдать тишину! Начали!», и известный казахстанский кинооператор Сапар Койчуманов, как будто сказочный персонаж, стоящий за неведомым фантастическим аппаратом, начинает ткать живое полотно будущей картины. По лоскуткам, дубль за дублем, создается совершенно новая жизнь. И в это же самое время, когда все умолкло кругом: замолчали тепловые пушки, притих шепот сотрудников и, кажется, можно услышать, как падают хлопья снега на улице, все недавно происходящее теряется в новом мире...

А там... маленькая комната с железной кроватью и нехитрым ковром, прибитым прямо на голую стену над ней. На кровати просыпается мальчик. И ты понимаешь, что в этот момент он живет собственной жизнью. Вот он приподнялся на локоть, потом медленно сел, оглядев комнату сонным взглядом. Свесил ноги и на секундочку съежился. Пос­ле так же неспешно встал. Глянул в окно и пошел к тумбочке с зеркалом у кровати...

– Стоп, снято! – разрывает тишину чей-то голос, и на мгновение оживший мир рушится. А ведь ты только что был там, внутри этой жизни, и хочется сказать режиссеру: «Что вы делаете? Не вмешивайтесь, пусть он сам продолжает жить, как живет...»

И на какой-то момент на ум приходят Лукьяненко и его «Ночной дозор». Потому что все люди вокруг появились как по команде: «Всем выйти из сумрака!» При этом жизнь по ту сторону камеры не умерла, а лишь приостановилась на какое-то совсем параллельное время.

– С ним очень легко работать, ведь кроме того, что он является режиссером, он сам актер и поэтому чувствует то же самое, что чувствуем мы на съемочной площадке, – рассказывает Ондасын Бесикбасов о тонкостях съемочного процесса. – Болат Калымбетов понимает наше состояние, а мы, в свою очередь, с полуслова понимаем его. При этом он не дает нам сценариев. То есть мы не читаем сценарий даже в день съемок. Тебе дают реп­лику, роль, фрагмент, и ты в этом выживаешь. Ты не играешь искусственно свою роль, а естественным образом ее проживаешь.

О чем, собственно, будет сам фильм, нам тоже не рассказали. Одно очевидно – он будет о судьбах людей. Известно лишь, что сценарий написан по мотивам повес­ти Жусупбека Коргасбекова «Қасқыр-адам». Однако режиссер не намерен с точнос­тью копировать сюжетную линию, потому что повесть была написана много раньше, а он хочет, чтобы эта картина была созвучна с сегодняшним днем.

– Про детей, которые работают на площадке, я могу сказать лишь одно – их хвалят, – отвечает на один из наших вопросов Асан Мажит, играющий уже повзрослевшего героя. – Сколько у меня было партнеров на проектах – именно детей. Они не умеют врать – в этом огромный плюс. Они более искренни в кадре. Иногда мы, взрослые, ссылаемся на свою технику, но забываем про искренность. А дети не врут – у них все получается от души. Их просто нужно направить, правильно и грамотно поставить задачу.

Если когда-либо изобретут кинотеатры 7D, то это будут именно съемочные площадки, на которых при помощи техники кто-то сотрет из вида съемочную группу, ну или просто сумеет сделать ее невидимой. Покидая площадку, ты снова оказываешься среди декораций, но уже на улице среди сосен и гор. Отходя в сторону, вмес­то того, чтобы себя ущипнуть, проверяя реальность происходящего, зачем-то смотришь на «сотку», а там даже сеть недоступна.

Разные мысли пробегают в голове. В том числе и такие: вдруг и за нашей реальной жизнью стоит чья-то талантливая съемочная группа?