Глава региона Карим Кокрекбаев вручил стражам порядка ключи от 83 новых машин трех моделей. 70 из них предназначены для местной полицейской службы, созданной в начале текущего года.

Как отметил аким, площадь Жамбылской области составляет­ 144 кв. км, территория большая, поэтому для обеспечения безопас­ности без автотранспорта никак не обойтись. Именно по этой причине уделяется большое внимание состоянию автопарка полицейских. А их транспорт, как выяснилось, уже давно износился, многие единицы техники эксплуатировались по 10–15 лет и требовали постоянного ремонта. Теперь же ситуация улучшилась.

Как сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Жамбылской области полковник полиции Самат Хусаинов, на материально-техническое обеспечение из областного бюджета выделено около 558 млн тенге. На эти средства произведен ремонт здания местной полицейской службы, приобретены 160 видеоре­гистраторов, 150 радиостанций, а также спецсредства.

Начальник ДВД Жамбылской области генерал-майор полиции Тлеген Маткенов выразил благодарность руководству области за помощь в укреплении материально-технической базы.