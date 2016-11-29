Глава региона Карим Кокрекбаев вручил стражам порядка ключи от 83 новых машин трех моделей. 70 из них предназначены для местной полицейской службы, созданной в начале текущего года.
Как отметил аким, площадь Жамбылской области составляет 144 кв. км, территория большая, поэтому для обеспечения безопасности без автотранспорта никак не обойтись. Именно по этой причине уделяется большое внимание состоянию автопарка полицейских. А их транспорт, как выяснилось, уже давно износился, многие единицы техники эксплуатировались по 10–15 лет и требовали постоянного ремонта. Теперь же ситуация улучшилась.
Как сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Жамбылской области полковник полиции Самат Хусаинов, на материально-техническое обеспечение из областного бюджета выделено около 558 млн тенге. На эти средства произведен ремонт здания местной полицейской службы, приобретены 160 видеорегистраторов, 150 радиостанций, а также спецсредства.
Начальник ДВД Жамбылской области генерал-майор полиции Тлеген Маткенов выразил благодарность руководству области за помощь в укреплении материально-технической базы.