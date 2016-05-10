​По местам сражений

В маршрут экспедиции включены также города, в районе которых проходили бои 100-й и 101-й стрелковых бригад. Как рассказала руководитель уральской делегации, директор мемориального музея Маншук Маметовой Светлана Бектенова, в программе автопробега – участие в научно-практической конференции «Вахта памяти» и церемонии перезахоронения останков воинов Великой Отечественной, найденных членами клубов «Поиск».

Ребята из уральских патриотических объединений встретятся со сверстниками, а педагоги обменяются опытом. По уже сложившейся традиции члены экспедиции привезут в музей Маншук Маметовой новые экспонаты, рассказывающие о великом подвиге фронтовиков-казахстанцев.