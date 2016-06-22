​По местам воинской славы

Съемочная группа в течение месяца посетила в России города воинской славы и города-герои – Самару, Волгоград, Тулу, Москву, Санкт-Петербург, страны Балтии, затем Калининград и завершила свое путешествие в Берлине.

На итоговой пресс-конференции продюсер проекта Алибек Бегалинов отметил, что целью проекта было патриотическое воспитание молодежи, привлечение внимания общественности России и других стран ближнего и дальнего зарубежья к общему героическому прошлому народов Советского Союза и к главным ценностям человечества – укреплению мира и дружбы между странами. Он рассказал, что в каждом городе участники автопробега встречались с ветеранами и молодежью, представителями администрации и учеными-историками, посещали музеи, библио­теки, места боевой славы, возлагали цветы к братским могилам и захоронениям бойцов, погибших в боях с фашизмом.

По итогам поездки создан документальный фильм, который будет демонстрироваться по казахстанскому телевидению. Партнером автопробега выступила сеть заправок Газпромнефти в Казахстане, которая обеспечивала съемочную группу горючим на всем протяжении маршрута.

Высоко оценила деятельность участников автопробега Салтанат Асанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и этнологии НАН РК. Она подчеркнула, что казахстанским народом принесены колоссальные жертвы на алтарь Победы и что огромный вклад республики в разгром фашизма трудно переоценить. И об этом должны помнить новые поколения. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Алибек Бегалинов отметил, что сейчас группа журналистов работает над идеей проекта нового автопробега.