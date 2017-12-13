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По морозцу с ветерком…
Максут Иржанов
Этому неординарному событию была посвящена пресс-конференция в Службе центральных коммуникаций, в которой приняли участие члены организационного комитета соревнований: почетный член клуба бега Marat#ON, инициатор забега, знаменитый казахстанский ультрамарафонец Марат Жыланбаев, руководитель КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата г. Астаны» Азамат Имашев, советник по особым вопросам ОО «Федерация легкой атлетики РК» Оксана Хашагульгова и член клуба Marat#ON Сахитжан Куанышбаев.