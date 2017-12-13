​По морозцу с ветерком…

Этому неординарному событию была посвящена пресс-конференция в Службе центральных коммуникаций, в которой приняли участие члены организационного комитета соревнований: почетный член клуба бега Marat#ON, инициатор забега, знаменитый казахстанский ультрамарафонец Марат Жылан­баев, руководитель КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата г. Астаны» Азамат Имашев, советник по особым вопросам ОО «Федерация легкой атлетики РК» Оксана Хашагульгова и член клуба Marat#ON Сахитжан Куанышбаев.

– Решение организовать зимний забег основано на желании привлечь в массовый спорт как можно больше казахстанцев, доказать, что погодные условия не препятствуют занятиям физкультурой и спортом на откры­том воздухе круглый год, – пояснил Марат Жыланбаев.

Соревнования предусматривают 3 дистанции: классический марафон – 42 км 195 м, полумарафон (дистанция вдвое короче) и забег на 10 км. Регистрация участников открыта с 12 по 20 декабря на сайте http:⁄⁄www.marathonclub.kz⁄. Все участники соревнований получат зимний вариант стартового пакета, а все финишировавшие – памятные медали. Победители будут определяться по трем возрастным группам, они получат кубки и ценные призы.

Astana Winter Marathon cтанет, по мнению Ольги Хашагульговой, еще одним этапом в развитии массового спорта в Казахстане, так как популярность забегов растет из года в год.

– В 2017 году в Казахстане прошли 6 марафонских забегов, местом их проведения стали такие города, как Астана, Алматы, Атырау, Рудный и Караганда. В них приняли участие около 30 000 человек. В 2018 году Федерация легкой атлетики планирует утроить количество участников марафонов, – сказала она.

А Азамат Имашев отметил, что, по статистике 2017 года, в Астане систематически занимаются спортом 28% горожан, и столичный акимат всегда поддерживает спортивно-массовые мероприятия, которые пропагандируют здоровый образ жизни и вовлекают в занятия спортом все большее число астанинцев.