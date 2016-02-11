Экипажи кораблей Военно-морских сил ВС РК сдают зачеты на допуск к самостоятельному обслуживанию, а командирский состав – на самостоятельное управление судами. Как говорят сами моряки, качественное выполнение курсовых задач дает возможность попасть в ряды участников армейского морского биатлона.

Сразу после того, как личный состав закончит сдачу зачетных экзаменов, начнется отборочный тур для участия в армейских играх. Как и в прошлом году, на конкурсе «Морской биатлон-2016» состоятся состязания между экипажами кораблей. В ходе соревнований морские экипажи покажут навыки отражения воздушного и надводного противника, действий при спасении человека, упавшего за борт, организации оказания помощи аварийному судну, ведения борьбы за живучесть корабля.

Принимавшие участие в прошлогоднем морском биатлоне моряки казахстанских военно-морских сил демонстрировали высокую боевую подготовку и слаженность экипажа. И попасть в число отобранных для участия в морских состязаниях – честь для каждого моряка.

Ежегодно экипажи кораблей Военно-морских сил ВС РК сдают курсовые задачи с целью всесторонней подготовки личного состава кораб­лей, а также их командования к ведению всех видов боевых действий – против подводных лодок и средств противоподвод­но-диверсионной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, умение поддерживать живучесть кораб­ля (борьба с водой и огнем), осуществление разведки и радиоэлектронной борьбы. Сдача таких курсовых задач проходит поочередно в течение года.

Подводя итоги несения боевого дежурства военными кораблями, главнокомандующий ВМС ВС РК контрадмирал Жандарбек Жанзаков акцентировал внимание на необходимости особо тщательной подготовки военных судов к заступлению в бое­вое дежурство (пополнение продовольствием, запасами воды, горючим), а в ходе несения боевой службы – на слаженности работы экипажа боевых кораблей. За прош­лый год корабли ВМС ВС РК выполнили три выхода в море. Морские походы с демонстрацией военно-морского флага обеспечивают благоприятный оперативный режим в казахстанском секторе Каспийского моря.