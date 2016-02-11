​По морям, по волнам…

506
Антон СЕРОВ

Экипажи кораблей Военно-морских сил ВС РК сдают зачеты на допуск к самостоятельному обслуживанию, а командирский состав – на самостоятельное управление судами. Как говорят сами моряки, качественное выполнение курсовых задач дает возможность попасть в ряды участников армейского морского биатлона.

Сразу после того, как личный состав закончит сдачу зачетных экзаменов, начнется отборочный тур для участия в армейских играх. Как и в прошлом году, на конкурсе «Морской биатлон-2016» состоятся состязания между экипажами кораблей. В ходе соревнований морские экипажи покажут навыки отражения воздушного и надводного противника, действий при спасении человека, упавшего за борт, организации оказания помощи аварийному судну, ведения борьбы за живучесть корабля.

Принимавшие участие в прошлогоднем морском биатлоне моряки казахстанских военно-морских сил демонстрировали высокую боевую подготовку и слаженность экипажа. И попасть в число отобранных для участия в морских состязаниях – честь для каждого моряка.

Ежегодно экипажи кораблей Военно-морских сил ВС РК сдают курсовые задачи с целью всесторонней подготовки личного состава кораб­лей, а также их командования к ведению всех видов боевых действий – против подводных лодок и средств противоподвод­но-диверсионной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, умение поддерживать живучесть кораб­ля (борьба с водой и огнем), осуществление разведки и радиоэлектронной борьбы. Сдача таких курсовых задач проходит поочередно в течение года.

Подводя итоги несения боевого дежурства военными кораблями, главнокомандующий ВМС ВС РК контрадмирал Жандарбек Жанзаков акцентировал внимание на необходимости особо тщательной подготовки военных судов к заступлению в бое­вое дежурство (пополнение продовольствием, запасами воды, горючим), а в ходе несения боевой службы – на слаженности работы экипажа боевых кораблей. За прош­лый год корабли ВМС ВС РК выполнили три выхода в море. Морские походы с демонстрацией военно-морского флага обеспечивают благоприятный оперативный режим в казахстанском секторе Каспийского моря.

Популярное

Все
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
«Я казах от земли...»
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Новую электроподстанцию запустили в Астане
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]