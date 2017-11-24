Торжественная встреча молодых ребят, отслуживших воинс­кую службу по призыву в в/ч 29011 Военно-морских сил ВС РК, была организована департаментом по делам обороны Павлодарской области. На железнодорожном вокзале Павлодара бравых моряков встречали родители, друзья, девушки.

Ровно год назад регион посетили офицеры Военно-морских сил ВС РК, которые отобрали 30 призывников для службы в морском флоте. И вот теперь ребята вернулись домой.

– Ваши дети отслужили достойно, охраняя морские рубежи нашей страны. Многие показали высокие результаты в повседневной службе, строго и неукос­нительно соблюдали воинскую дисциплину. Большинство из них были поощрены командованием части, – отметил представитель в/ч 29011 ВМС капитан III ранга Арман Бектурганов.

Моряки поделились своими воспоминаниями. Год пролетел незаметно, но вместил в себя очень многое.

– За год службы мы получили огромный багаж знаний, изучили военное дело, постигли тонкости корабельной службы. Некоторые из нас планируют продолжить службу по контракту. Престиж казахстанской армии растет, и быть защитником Отечества почетно. От имени всех военнослужащих, отслуживших службу, выражаем слова благодарности в адрес ­командования ВМС и воинской час­ти, где проходили службу. Наша дальнейшая цель – продолжить военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи, принять активное участие в формировании положительного имиджа защитника страны, укреплении престижа военной профессии, – сказал старший мат­рос Адиль Серкенов.