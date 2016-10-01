​По мотивам тюркских легенд

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Асет КАЛЫМОВ
фото Жумабая МУСАБЕКОВА

Прекрасный музыкальный подарок преподнесли жителям Алматинской области артисты международного творческого коллектива. В зале Дворца культуры им. И. Жансугурова яблоку негде было упасть. Сотни талдыкорганцев семьями пришли послушать концертную программу, приуроченную к празднованию 25-летия Независимости сразу пяти братских государств – Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана.

Как известно, ТЮРКСОЙ основан в 1993 году с целью возрождения духовных связей между тюркоязычными народами, имеющими общую историю и культуру. Под эгидой организации созданы и успешно выступают по всему миру международный камерный оркестр и молодежный камерный хор. А в нынешнем году появился оркестр народных инструментов, побывавший с гастролями в Азербайджане, Турции, США. И вот теперь гастрольное турне продолжилось в нашей стране.

Мастера народной музыки представили 19 номеров, каждый из которых был встречен несмолкаемыми аплодисментами. В памяти ценителей фольклора надолго останутся композиции, сыгранные на казахском саз-сырнае, кыргызском комузе, башкирском курае, гагаузском нае и многих других старинных инструментах тюркских народов.

Бурные овации вызвали мастер горлового пения из Тывы Монге Монгуш, азербайджанское трио «Мугам», казахстанский квартет ILCanto, инструменталист Юлай Касимов из Башкортостана. Концертную программу продолжили группа комузисток из Бишкека, артисты из Турции, Монголии, Узбекистана. Виртуозно сыграла на древнем хомусе Юлияна Кривошапкина из Якутии. Концерт прошел на одном дыхании и завершился произведением Нургисы Тлендиева «Өз елім», которое исполнил весь интернациональный оркестр.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил, что подобные проекты помогают укреплять культурное сотрудничество и дружбу между странами тюркского мира. В свою очередь аким области Амандык Баталов поблагодарил творческий коллектив за незабываемый праздник музыки, особо подчеркнув, что для талдыкорганцев – большая честь первыми в Казахстане принимать у себя уникальный оркестр.

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