По нарастающей

536
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
В январе – августе торговый оборот Северо-Казахстанской области с Беларусью составил 6,2 млн долларов. Но обоюдные интересы сторон позволяют перевести партнерство на более высокий уровень. «У нас, в преимущественно аграрном регионе, активно развивается машинострое­ние, мы успешно производим продукцию для железнодорожной и нефтегазовой отраслей», – говорил, приветствуя делегацию, аким СКО Ерик Султанов. Гос­ти, предварительно подробно изучившие профиль области, в пакете предложений отдали прио­ритет машиностроению, которое в Беларуси хорошо развито и является основным источником пополнения бюджета. Также в ходе встречи были озвучены предложения о сотрудничестве в сфере производства железнодорожного оборудования, электроизоляционных материалов, сельхозтехники, нефтегазового оборудования, переработки молока и мяса. В пакете предложений делегации содержалась возможность создания совместного деревообрабатывающего предприятия, не исключено, что он пополнится и новыми пунктами. «Нас поразили ваши поля, такая земля дорого стоит», – отметил Анатолий Ничкасов.
По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании. В документе стороны указали возможные векторы сотрудничества через развитие товарных рынков на паритетных условиях, проведение выставок и ярмарок продукции, развитие двусторонней торговли.

