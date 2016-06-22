​По нехоженым дорожкам

Начало июня, пасмурно, накрапывает дождь, рабочий день… Кажется, кто в такое время и в такую погоду рискнет отправиться на отдых? Еще 5 лет назад экстремалы вряд ли бы отыс­кались: пляжная пора не наступила, а что еще делать пусть даже в знаменитой курортной зоне, если устаревшие услуги не привлекают, а цены кусаются?

Но так было 5 лет назад. Сегодня и услуги начинают привлекать, и цены постепенно сбавляют обороты. Идея открыть Сафари Парк принадлежит директору Государственного национального природного парка «Бурабай» Алиби Газизу. На территории природоохранного учреждения давно действует зооуголок. Он ежегодно благоустраивается, расширяется, пополняется новыми обитателями, естественно, привлекая внимание туристов и отдыхающих. Однако звери в клетках – это одно, другое дело – звери на воле.

– Встречаясь и любуясь ими, человек соединяется с дикой природой, после чего душа у него становится чище, а помыслы – светлее, – подчеркивает автор проекта А. Газиз.

Для Сафари Парка выделено 150 га в 10 км от поселка Бурабай по соседству с мараловодческим хозяйством. Автор этих строк гордится, что ему вместе с директором национального парка доверили разрезать голубую ленту во время торжественного открытия нового маршрута. Таким образом, «Казахстанская правда» первой опробовала неизведанные тропы, ранее исхоженные только диким зверем. И первой она доносит до читателя свои впечатления.

Условия передвижения по Сафари Парку жесткие: на лошади или пешком, фотоаппарат обязательно должен быть без вспышки, пугающей зверя. Для меня оседлали смирную кобылку, все-таки в седле новичок, но прежде чем отправиться в путь, познакомили с зооуголком, расположенным по правую сторону сразу за огражденным вольером. Пока в нем обитают две красавицы лани и молодая, игривая самка яка. С руки берет только хлеб и только белый, на предлагаемый пучок травы не смотрит, такого корма под ногами полно.

– Лани еще пугливые, через месяц-другой привыкнут, – заверяет заместитель директора по туризму и науке Сергей Быков.

Зооуголок, скорее всего, будет привлекать детей. А взрослых, наверное, потянет вглубь Берендеева царства. Какая здесь, доложу я вам, восхитительная природа. Массово цветет ягодник. Березы, сосны дышат свежестью, травы наливаются соком. А еще бросаются в глаза свежевыструганные березовые треугольники, огораживающие муравейники.

Кстати, муравейников в национальном парке «Бурабай» насчитывается около 100 тыс. К каждому «приставлена» охрана из деревянных жердочек. Здесь же прибиты таблички, рассказывающие о пользе рыже–коричневых санитаров. Воспроизведу отдельные строки, право, они крайне интересные в познавательном плане. Прочтешь их, на себе испытал, и хочется муравьям поклониться в пояс за их эффективную и громаднейшую работу на благо природы.

Оказывается, обитатели среднего муравейника способны уничтожить за сутки до 20 тыс. вредителей леса. Пестрому дятлу для этого понадобится 20 дней, большая синица такое же количество вредителей будет собирать 2 месяца.

Аккуратно огороженные муравейники встречаются почти на каждом шагу. Однако пора увидеть дикого зверя на воле. Время подходило ближе к обеду, олени, косули в эту пору соблюдали «тихий час» под сенью деревьев, подальше от посторонних глаз. На поляны выходили на завтрак и ужин. Но мне повезло, первым всегда везет, дождик сломал их традиционный распорядок дня. Метрах в пятидесяти от тропинки заметил одинокого грациозного оленя.

– Тормозим, – успел сказать директор национального парка А. Газиз, – это сторож, где-то рядом находятся его сородичи.

Вглядываемся в близлежащее пространство и замечаем сквозь стебли травы странные сучки цвета хаки. Что за растительность, спрашиваю гида. Он прижимает палец к губам и тихо произносит: «Олени спят, это не растительность, это их рога…»

Лишний раз приходится верить в чудеса, которые творит природа. Стадо в 25 голов, столько насчитали издалека, расположилось на отдых, выставив в караул дежурного. По очереди дежурят олени. Увидев, что мы повернули лошадей в сторону, сторожевой сигнал тревоги не подал.

В Сафари Парке пока оби­тают 50 оленей и около десятка косуль. В планах – запустить сюда дикого кабана, пополнить по­пуляцию зайца-беляка. По инициативе того же Алиби Газиза готовится к старту еще один увлекательный турмаршрут: садово-ягодный. Для его реализации выделено 2 га лесных угодий национального парка, где произрастают черная смородина, вишня, малина, облепиха, крыжовник.

Допустим, приехала семья на отдых, захотела свежих ягод, но вместо рынка идет в природный садово-ягодный заказник, вносит символическую цену за услуги и своими руками собирает все, что душе угодно.