Свежий выпуск По немецким «лекалам» Анастасия ШВАРЦ

С казахстанской стороны в переговорах приняли участие посол РК Болат Нусупов, председатель Комитета туристской отрасли Национальной палаты предпринимателей Роза Асанбаева, замдиректора департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Кайрат Садвакасов, представители АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». Делегацию TUI Group возглавил член правления Томас Эллербек. Казахстанцы ознакомили собеседников с программой «Нұрлы жол» и Планом нации «100 конкретных шагов», рассказали о состоянии и перспективах развития туристской отрасли страны и о ходе подготовки к ЭКСПО-2017. В связи с этим отмечалось, что для Казахстана особый интерес представляет широкомасштабное участие Германии как на уровне государства, крупных компаний и научно-технологических центров, так и со стороны немецких туристов.

Итогом встречи стала договоренность сторон о разработке информационного тура в целях ознакомления концерна с туристскими предложениями и инфраструктурой регионов Казахстана. Результатом совместной работы должно стать постоянное присутствие актуальных предложений Казахстана на туристском рынке Германии и Европы. Важной составляющей сотрудничества будут вопросы перевозки и размещения туристов в рамках ЭКСПО-2017 в Астане.