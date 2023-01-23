По новым правилам и нормам

Первые заседания Центральной избирательной комиссии РК в рамках начавшейся избирательной кампании по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней состоялись уже в первые дни после принятия решения о роспуске нижней палаты Парламента и прекращения полномочий маслихатов.

В пятницу и субботу Центр­избиркомом была назначена дата выборов депутатов маслихатов, утверждены календарные планы, определены партии, допущенные к выборам, обсуждены многие другие вопросы, связанные с начавшейся электоральной кампанией.

Этапы кампании определены

Открывая заседание в пятницу, председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров напомнил, что выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней проходят в соответствии с графиком избирательных кампаний, представленных Президентом страны в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года.

– Последовательное проведение выборов Президента в ноябре 2022 года, выборов депутатов в представительные органы всех уровней является продолже­нием практической реализации итогов республиканского референдума по обновлению Конституции страны, поддержанной большинством граждан в июне 2022 года. Запуск всего избирательного цик­ла обусловлен необходи­мостью кардинальной перезагрузки нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, – отметил он.

Большая часть этих поправок уже введена в действие. Таким образом, как подчеркнул Нурлан Абдиров, избирательная кампания по внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов рес­публики будет проводиться по новым электоральным правилам и нормам.

В первую очередь на первом заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о назначении выборов депутатов маслихатов, дату которых, соглас­но законодательству Республики Казахстан, должна установить Центральная избирательная комиссия на основании соответствующего Указа Президента.

Как отметила член Центр­избиркома Сабила Мустафина, выборы должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов. В этой связи было предложено назначить день голосования на 19 марта 2023 года, так же как и выборы в Мажилис.

– Это позволит унифицировать отдельные этапы проведения кампании: выдвижения, регистрации, агитации путем установления аналогичных сроков проведения с выборами депутатов Мажилиса и значительно сэкономить бюджетные расходы, – отметила Сабила Мустафина.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, она сообщила, что на эту кампанию в бюджете заложено 33,4 млрд тенге, что почти вдвое меньше, если бы выборы в Мажилис и маслихаты проходили в разное время. Более того, вполне возможна дополнительная экономия. Например, после проведения июньского референдума в бюджет было возвращено 1,6 млрд тенге, после президентских выборов – 1,9 млрд тенге.

Об утверждении календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов доложил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров.

Он напомнил, что согласно нововведениям в избирательное законодательство депутаты Мажилиса Парламента избираются по смешанной избирательной сис­теме: 69 депутатов – по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам. В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50% – по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе. Всего в предстоящую кампанию подлежат избранию 3 145 депутатов 223 маслихатов.

Кандидатом в депутаты Мажилиса может быть гражданин Казахстана, проживающий на его территории последние 10 лет и достигший 25 лет. Чтобы баллотироваться в депутаты маслихата, достаточно быть 20-летним граж­данином страны. Лица с непогашенной судимостью, доказанные судом коррупционеры не могут быть кандидатами в депутаты. Право выдвигать кандидатов, избираемых по партийным спис­кам, принадлежит политическим партиям; избираемых по одномандатным округам – политическим партиям, общественным объединениям и их структурным подраз­делениям, а также граж­данам путем самовыдвижения.

Сроки выдвижения кандидатов – с 20 января по 8 февраля, проведения регистрации – с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация продлится с 18.00 часов 18 февраля по 00.00 часов 18 марта. Голосование в день выборов пройдет с 07.00 до 20.00 часов по местному времени.

– Общая продолжительность внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов от дня назначения до дня голосования составит 59 дней, – подчеркнул Константин Петров.

Стоит добавить, что в выборное законодательство внесены поправки, связанные с агитацией в социальных сетях. На брифинге после заседания член ЦИК Анастасия Щегорцова предупредила, что интернет-ресурсы подпадают под понятие «средства массовой информации», поэтому на них распространяются те же требования, что и на традиционные СМИ. Пользователи онлайн-платформ теперь имеют возможность размещать агитматериалы на договорной основе, то есть за деньги кандидатов либо политических партий, но несут такую же ответственность.

Заведующая отделом организации избирательного процесса аппарата Центризбиркома Сауле Козубаева рассказала, что по двум избирательным кампаниям подготовлены 53 формы избирательных документов, предусмот­ренных для оформления выборных процедур избирательных комиссий на конкретных этапах кампании. Ряд форм устанавливается впервые, с учетом изменений в Конституционном законе «О выборах в РК».

Это связано с выдвижением кандидатов по одномандатным округам и путем самовыдвижения, а также с новой нормой о представленности в партийном списке трех категорий – женщин, молодежи и лиц с инвалидностью, которая в совокупности должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.

Обсуждались на первом заседании также вопросы деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ на предстоящих выборах.

Как отметил секретарь Цент­ральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, Республика Казахстан как участник многих международных организаций неизменно выполняет свои обязательства по открытию института международного наблюдения. Наблюдатели иностранных государств и международных организаций могут участвовать в наблюдении за выборами по приглашению председателя ЦИК и министра иностранных дел РК. На брифинге после заседания заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, в частности, сообщил, что будут приглашены около десяти международных организаций, включая БДИПЧ ОБСЕ.

Иностранные и международные наблюдатели аккредитуются при Центризбиркоме по представлению МИД. Представитель иностранного СМИ может осущест­влять наблюдение за выборами при наличии удостоверения об аккредитации, выданного МИД. Проведение аккредитации заканчивается 13 марта.

Завершая заседание, Нурлан Абдиров напомнил, что члены территориальных избирательных комиссий теперь осуществляют свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Это должно отразиться на качестве избирательных практик.

– Основное требование, предъявляемое к организаторам и участникам выборов, – это строгое соблюдение законности. Цент­ральная избирательная комиссия будет осуществлять строгий контроль за соблюдением законности, прозрачности и справедливости предстоящих выборов, – заверил он.

Допуск партий и аккредитация наблюдателей

На втором в рамках начавшейся кампании заседании ЦИК (оно прошло в субботу) рассматривались новшества избирательного законодательства, вопрос допуска политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избираемых по партийным спискам, порядок выдвижения кандидатов, а также аккредитация общественных объединений, некоммерческих организаций по наблюдению за выборами.

Открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что Центральная избирательная комиссия уделяет большое внимание разъяснению выборного законодательства и информированию о ходе избирательной кампании. Эта деятельность, объединяющая усилия структур государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий и всех заинтересованных сторон, направлена на формирование избирательной и правовой культуры и грамотности субъектов избирательного процесса, а также способствует вовлечению граждан республики в процесс управления государством.

– Центральная избирательная комиссия организует разъяснительную работу на системной основе как во время заседаний, так и на диалоговых и эксперт­ных площадках ЦИК, – добавил Нурлан Абдиров.

О новшествах избирательного законодательства РК на заседании подробно рассказал член ЦИК Асылбек Смагулов. Он вновь акцентировал внимание на введении смешанной системы выборов в Мажилис и маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы, а также полный переход выборов депутатов маслихатов районов и городов областного значения на мажоритарную систему (по одномандатным территориальным избирательным округам).

Он также сообщил, что организацию и проведение выборов депутатов Мажилиса и маслихатов по одномандатным территориальным избирательным округам организуют окружные избиркомы. Но если границы одномандатных округов совпадают с границами административных территориальных единиц, то окружные избиркомы не создаются, их полномочия осуществляются территориальными избирательными комиссиями.

Вице-министр юстиции Алма Муканова представила официальную информацию по текущей ситуации с филиальной сетью зарегистрированных в РК семи политических партий: ДПК «Ақ жол», Казахстанская партия зеленых «Байтақ», НДПП «Ауыл», Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия, партия «Amanat» и партия «Respublika». На основании этих данных принимались решения о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, избираемых по партийным спискам.

Как отметил член ЦИК Шавхат Утемисов, ввиду того, что Казах­станская партия зеленых «Байтақ» имеет филиалы в Атырауской, Карагандинской и Кызыл­ординской областях, эта партия допускается к выборам депутатов маслихатов по партийным спискам только в указанных областях. Партия «Respublika» филиалов в областях не имеет, поэтому к выборам депутатов маслихатов по партийным спискам не допущена.

К выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых по партийным спискам, допущены все семь зарегистрированных партий.

На заседании до представителей политических партий было доведено, что если до окончания срока выдвижения (этот этап завершается 8 февраля) они зарегистрируют свои филиалы в регионах, то ЦИК, при подтверж­дении факта регистрации из органов юстиции, рассмотрит вопрос об их допуске к выборам в этих регионах.

Также Шавхат Утемисов проинформировал о порядке выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов. Кандидат от политической партии, общественного объединения, их структурных подразделений (филиалов и представительств), а также самовыдвиженец регистрируется при наличии документов, установленных пунктом 4-1 статьи 89 Конституционного закона.

Проверку соответствия кандидатов требованиям, установленным Конституцией и Конституционным законом «О выборах в РК», осуществляет ЦИК. Для этого направляются запросы уполномоченным ведомствам – Министерству внутренних дел, Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, министерствам юстиции и финансов.

К регистрации допускается только один список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента от одной политической партии. В список могут быть включены не более 90 кандидатов. Претенденты, включенные в партийный список, не имеют права выдвигаться по одномандатному территориальному избирательному округу.

Что касается партийных спис­ков на выборы в маслихаты, то включение в него кандидатов производится большинством голосов от общего числа членов высшего руководящего органа соответствующего филиала (представительства) политической партии. Проверку соответствия кандидатов в этом случае выполняет соответствующая территориальная избирательная комиссия.

После рассмотрения документов избирательные комиссии принимают решение о регистрации партийного списка, об отказе в регистрации или об исключении лица, включенного в партийный список в случаях, установленных Конституционным законом. Для кандидата по одномандатному территориальному избирательному округу также принимается решение о регистрации или отказе в регистрации. Основания для отказа или отмены регистрации кандидата в депутаты предусмот­рены статьями 89 и 104 Конституционного закона.

Еще одно новшество, которое будет впервые применено на практике в рамках нынешней избирательной кампании, – это аккредитация общественных объединений, некоммерческих организаций, желающих быть наблюдателями на выборах.

Как сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова, аккредитации подлежат те общественные объединения и некоммерческие организации, в уставной деятельности которых предусмотрено осуществление деятельности по наблюдению за выборами. Политическим партиям для осуществления наблюдения аккредитация не требуется.

Республиканские общественные объединения и некоммерческие организации получают аккредитацию в ЦИК РК, региональные и местные – в территориальных избиркомах.

– Срок рассмотрения заявок составляет 30 календарных дней. Данный процесс предусматривает направление запроса в органы юстиции для подтверждения подлинности устава и получения информации о статусе организации. Органы юстиции рассматривают запрос в течение 20 календарных дней. После чего в течение пяти рабочих дней выдается свидетельство об аккредитации или письменное уведомление об отказе, – сообщила Анастасия Щегорцова.

Основаниями для отказа в аккредитации или ее аннулирования могут стать непредставление полного перечня документов, несоответствие устава, а также если деятельность общественного объединения приостановлена либо прекращена. Аккредитация дается на 1 год, без привязки к конкретной избирательной кампании. Республиканским организациям предоставляется право участия в качестве наблюдателей на всех выборах, региональным – в пределах тех областей, где имеются их структурные подразделения (филиалы и представительства), местным – на всех выборах в пределах одной области.

На интернет-ресурсе ЦИК РК будет публиковаться список всех аккредитованных общественных объединений и некоммерческих организаций, а также тех, чьи свидетельства об аккредитации приостановлены или прекратили свое действие.

Анастасия Щегорцова также сообщила, что по состоянию на 21 января в избирательные комиссии поступило два заявления на аккредитацию. Она призвала организации, намеренные участвовать в наблюдении за выборами, ускорить подачу заявлений, чтобы успеть пройти аккредитацию ко дню выборов.

Завершая заседание, председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров вновь подчеркнул, что основное требование, предъявляемое к организаторам и участникам выборов, – это строгое соблюдение законности. Центральной избирательной комиссией будут приняты все меры для обеспечения прозрачности и справедливости текущей выборной кампании.