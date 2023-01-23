По новым правилам и нормам

Электоральная кампания по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов началась: ЦИК утвердила календарные планы и определила партии, допущенные к участию в выборах.
Первые заседания Центральной избирательной комиссии РК в рамках начавшейся избирательной кампании по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней состоялись уже в первые дни после принятия решения о роспуске нижней палаты Парламента и прекращения полномочий маслихатов.
В пятницу и субботу Центризбиркомом была назначена дата выборов депутатов маслихатов, утверждены календарные планы, определены партии, допущенные к выборам, обсуждены многие другие вопросы, связанные с начавшейся электоральной кампанией.
Этапы кампании определены
Открывая заседание в пятницу, председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров напомнил, что выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней проходят в соответствии с графиком избирательных кампаний, представленных Президентом страны в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года.
– Последовательное проведение выборов Президента в ноябре 2022 года, выборов депутатов в представительные органы всех уровней является продолжением практической реализации итогов республиканского референдума по обновлению Конституции страны, поддержанной большинством граждан в июне 2022 года. Запуск всего избирательного цикла обусловлен необходимостью кардинальной перезагрузки нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, – отметил он.
Большая часть этих поправок уже введена в действие. Таким образом, как подчеркнул Нурлан Абдиров, избирательная кампания по внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов республики будет проводиться по новым электоральным правилам и нормам.
В первую очередь на первом заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о назначении выборов депутатов маслихатов, дату которых, согласно законодательству Республики Казахстан, должна установить Центральная избирательная комиссия на основании соответствующего Указа Президента.
Как отметила член Центризбиркома Сабила Мустафина, выборы должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов. В этой связи было предложено назначить день голосования на 19 марта 2023 года, так же как и выборы в Мажилис.
– Это позволит унифицировать отдельные этапы проведения кампании: выдвижения, регистрации, агитации путем установления аналогичных сроков проведения с выборами депутатов Мажилиса и значительно сэкономить бюджетные расходы, – отметила Сабила Мустафина.