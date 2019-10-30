​По новым правилам

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Чингиз Ташенов

Более 16 тыс. транспортных карт продано населению в Кокшетау в рамках внедрения системы электронного билетирования.

Проект осуществлен в рамках государственно-частного парт­нерства с отечественной IT-компанией ТОО «KazInterSoft». Он позволит эффективно управлять транспортными потоками, определять потребность дальнейшего развития пассажирского транс­порта. Благодаря ему нынче впервые введено субсидирование убытков перевозчиков в Кокшетау, что позволило им приобрести новые автобусы, сохранив при этом действующий тариф.

С 1 ноября в силу вступает постановление акимата Кокшетау от 18 октября 2019 года. В соответствии с ним на регулярных городских автобусных маршрутах вводится дифференцированный тариф. Определен перечень категорий граждан, имеющих право на льготный (в настоящее время бесплатный, без ограничения количества поездок) проезд.

К Единой системе электронного билетирования присоединились четыре предприятия-перевозчика. Используются три вида карт – транспортная, школьная и льготная. Первая предназначена для пассажиров, оплачивающих по тарифу 80 тенге. Данный проездной документ можно приобрести в 23 пунктах продаж, его стоимость для взрослых составляет 400 тенге.

Школьная карта является персонифицированной, предназначена для детей от 7 до 15 лет, оплата по ней предусмотрена по тарифу в 40 тенге.

Льготная карта также является персонифицированной и предназначена для бесплатного проезда людей, попадающих под соответствующую категорию. Запущен сервис пополнения транспортных и школьных карт с помощью платежных терминалов Qiwi, которых в Кокшетау установлено более 300, а также приложений Qiwi и Kaspi.kz. 

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