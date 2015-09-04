По обновленному пути Свежий выпуск 529 Глеб МАЛЫХ, Костанайская область

Начальник станции Аркалык Зейнеш Баймагамбетова отмечает, что грузопоток за последнее время сильно увеличился – ежедневно со стороны Шубарколя идут составы с углем, осуществляется сезонная отгрузка зерна, в свою очередь, для уборки урожая поступает дизтоп­ливо. А после реконструкции станция будет соответствовать современным требованиям.

– В рамках проекта строительства линии Аркалык – Шубарколь необходимо обновить всю станцию Аркалык. В прошлом году был реконструирован железнодорожный вокзал. Теперь приступаем к работам по переукладке рельсов на нечетной горловине станции, – говорит заместитель директора дирекции по строительству железнодорожных линий филиала АО «НК «КТЖ», начальник управления по строительству железнодорожной линии Аркалык – Шубарколь Жомарт Тохтаров.

Строители обещают завершить начатые работы в течение месяца.