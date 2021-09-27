По опыту Мекки и Медины: чем уникально новое освещение мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи

Завершен проект освещения на территории мавзолея Х.А. Ясауи. Для подсветки исторического памятника было использовано 1200 метров электрической проводки, 229 цветных ламп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
При реализации уникального проекта требовалось сохранить целостность и подлинность каждой детали этого памятника древности.
В торжественном мероприятии, посвященном презентации архитектурной подсветки мавзолея Х.А. Ясауи, принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.
«Исторический Указ Елбасы, Первого Президента Нурсултана Назарбаева дал новое дыхание Туркестану. Обновленный Туркестан – уже в другом статусе, а мы стали свидетелями одного из этих добрых начинаний в областном центре южного края страны. Для подсветки исторического памятника использована практика мировых мест паломничества, таких как Мекка, Медина, мечети Айя София (Стамбул) и в Регистане (Самарканд).
Мы объявляем открытым осенний туристический сезон и хотим пригласить всех гостей тюркоязычных стран и не только. Благодаря непрерывному развитию сферы туризма, мы намерены обеспечить приток туристов и рост числа посетителей в 2025 году до более чем 2,5 млн человек», – сказал У. Шукеев.
Проект освещения мавзолея осуществлен при поддержке Министерства культуры и спорта РК, с экспертным заключением РГП «Казкайтажанарту», с учетом рекомендаций археологов.
По словам технического директора проекта Багилы Исаковой, прежде чем приступить к проекту, специалисты провели исследовательские и аналитические работы в известных мировых исторических музеях, подобных мавзолею Ясауи.
«Мы работали под контролем компетентных учреждений, со специальным экспертным заключением. Светильники были установлены вокруг мавзолея, на крыше. За время работы не было повреждено ни одного кирпича. Потому что свет был подключен с помощью дополнительной установки. Светодиодные светильники – с DMX-управлением», - рассказала руководитель проекта.
По словам специалистов, при изменении оптики и световых характеристик видны различные элементы эпиграфики, то есть каллиграфические надписи на стенах мавзолея. Именно это станет главной особенностью освещения.
На торжественном вечере в Ботаническом саду возле мавзолея выступили оркестр казахских народных инструментов «Сугур» областной филармонии имени Ш. Калдаякова, также артисты театра «Астана балет» и известные певцы.
