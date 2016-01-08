В современном двухэтажном здании с ухоженной территорией и игровыми площадками предусмотрено все для полноценного развития малышей. Кроме уютных классов здесь есть игровые комнаты, актовый и спортивный залы, медпункт, столовая. С детьми будут заниматься по оригинальной программе, включающей изу­чение казахского, русского и английского языков.

Как отметил спонсор проекта К. Нусипов, в нынешнем Послании народу Глава государства призвал бизнесменов активнее участвовать в решении социальных проб­лем населения, применяя механизмы государственно-частного партнерства. И вот один из первых результатов. В строительство объекта и благоустройство его территории предприниматель вложил 70 млн тенге.

С открытием детского сада и наступающим Новым годом малышей, их родителей и воспитателей поздравили секретарь областного маслихата Ермек Келемсеит и аким Алакольского района Алибек Жаканбаев. Церемония завершилась мини-концертом.