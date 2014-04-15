По отчислениям и выплаты

Эту информацию фонда потенциальные и состоявшиеся пенсионеры интерпретировали на все лады. «Вот видишь, а ты пугала, что моя накопительная пенсия будет маленькой», – первой позвонила одна из знакомых дам. Ее безмерной гордостью были зарплаты в конверте и минимальное отчисление пенсий. Соответственно и на ее индивидуальном пенсионном счете сумма была очень маленькой. Но, как я поняла, надежда на выплаты, причем ежегодные – большая. Другой товарищ возмутился: «У меня такие накопления, и почему они так решили! Я же отчислял регулярно в полном объеме, чтобы моя пенсия была высокой». «А если эта сумма больше, чем я накопил, то в следующем году у меня уже не будет накопительной пенсии?» – поинтересовался читатель, умеющий считать деньги.

Попробуем разобраться во всем этом. Первое, что необходимо уточнить: мы будем говорить только о пенсионных выплатах, которые идут из ЕНПФ, а не через аннуитетную компанию. Напомню, человек, выходя на пенсию, может выбрать источник выплат. Если выбирает аннуитетную компанию, то предусмотрены пожизненные выплаты. Но здесь установлено пороговое ограничение. В 2014 году стоимость покупки минимального пенсионного аннуитета для женщин в 50 лет составит 7,3 млн. тенге, для мужчин в 55 лет – 5,2 млн. тенге. Исходя из суммы на счете, по установленным коэффициентам определяется и размер пенсиона. То есть, чтобы аннуитетная компания взяла на себя пожизненное обеспечение пенсией, на ИПС клиента должны быть вышеназванные суммы.

Если пороговые значения не достигнуты, или если вкладчик предпочитает выплаты по графику из фонда, то в этом случае пенсия будет перечисляться из ЕНПФ. Второй важный момент: человек может сам определить, с какой периодичностью ему будут перечисляться его пенсионные накопления: ежемесячно, еже­квартально или один раз в год. При этом позволяется не чаще двух раз в год изменять график платежей. Но при этом годовая сумма выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов при любой периодичности остается одинаковой. Для определения этой величины есть методика расчета размера пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов. Она утверждена постановлением Правительства в октябре 2013 года. Вот с этой суммой и попробуем разобраться с помощью управляющего директора АО «ЕНПФ» Жанары ТУЛЕГЕНОВОЙ.

– Жанара Корганбековна, в 2014 году установлена сумма – 623 460 тенге, а с 1 апреля 652 080 тенге. Как устанавливались эти размеры?

– В соответствии с методикой определяются две величины пенсии, при этом сумма выплаты из ЕНПФ не должна превышать наибольшую из них. В практике ЕНПФ та величина, которая, исходя из расчетов, больше и устанавливается для пенсионера как годовой размер пенсионных выплат по графику из ЕНПФ. Первая величина – тридцатикратный размер минимальной пенсии, который установлен на соответствующий финансовый год Законом «О республиканском бюджете». С 1 января 2014 года этот размер составлял 20 782 тенге. Умножив это число на 30, получаем 623 460 тенге. С первого апреля внесены изменения в закон, и минимальный размер пенсии составляет 21 736 тенге. Умножаем на 30 и получаем 652 080. Вторая величина рассчитывается как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя. Эти коэффициенты имеются в приложении к методике. При желании любой человек может их посмотреть и самостоятельно рассчитать размер своей накопительной пенсии.

– Для чего такие сложности с двумя формулами расчета?

– Чтобы при определении суммы пенсионных выплат максимально учесть все факторы: пенсионные накопления на счете получателя, возраст получателя, а главное – его личные интересы.

– Проиллюстрируйте на примере. Наверняка вторая методика расчета применяется, если есть определенный уровень накоплений?

– Да, этот расчет применяется, если у вкладчика на ИПС значительная сумма пенсионных накоплений. Например, для мужчин в 63 года она должна быть не менее 6 229 900 тенге, а у женщин – 6 936 000 тенге. К примеру, на счете у мужчины 6,5 миллиона тенге. Коэффициент текущей стоимости пенсионного накопления в возрасте получателя 63 года, согласно приложению к упомянутой методике, составляет 0,10 467. Таким образом, 6 500 000 умножаем на 0,10 467 и получаем 680 355 тенге. Как видим, эта сумма больше установленной средней суммы в год (652 080 тенге). Ее фонд и перечислит пенсионеру в текущем году, если иное не установлено соглашением сторон.

– Рассчитаем женский ва­риант, и, кстати, почему порог для женщин выше?

– Они раньше мужчин выходят на пенсию и должны за более короткий период накопить больше. Так как чем моложе получатель, тем меньше коэффициент текущей стоимости. Соответственно, сумма пенсионных накоплений на ИПС должна быть выше. Возьмем для примера тот же объем накоплений – 6,5 миллиона тенге. В этом случае в возрасте 58 лет коэффициент текущей стоимости ПН составит 0,09 421. Умножив 6 500 000 на этот коэффициент, получим 612 365 тенге. То есть эта сумма значительно ниже установленной величины 652 080 тенге, поэтому выплачиваться в текущем году будет большая сумма, выведенная по первой величине методики, если иное не установлено соглашением сторон.

– Мы говорим сейчас только о номинальной пенсии. Но чистая сумма, получаемая на руки, будет меньше?

– Да, на величину налога. Поскольку, напомню, все пенсионные отчисления производятся до вычета налога.

– Многие тоже не понимают, как исчисляется этот налог. Покажем на примерах?

– Итак, с 1 апреля 2014 года размер средней годовой суммы пенсионных выплат по графику составляет 652 080. Необлагаемая индивидуальным подоходным налогом (ИПН) сумма пенсионных выплат составляет 239 592 тенге. Эта сумма рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы. Она исчисляется так: 12 месяцев х 19 966 тенге – минимальный размер месячной заработной платы в 2014 году. Размер пенсионных выплат, облагаемых налогом, составляет 412 488 тенге (652 080 – 239 592). Ставка подоходного налога – 10%, что составит 41 248,80 тенге (412 488 * 10%). Таким образом, на банковский счет получателя будет перечислена сумма в размере 610 831,20 тенге (652 080 – 41 248,80).

– Мы сейчас оперируем большими суммами. А если на счете пенсионера всего 600 тысяч тенге или и того меньше?

– Значит, он получит все свои накопления в текущем году.

– И взаимоотношения с накопительной системой прекратятся?

– Да. Но по большому счету размер суммы накоплений вкладчиков – это вопрос не к фонду. Некоторые вкладчики многие годы имели серые зарплаты, получали их в конвертах. В том числе и потому, чтобы не платить взносы в НПФ. Всерьез этим вопросом многие озаботились лишь недавно. Не забывайте также, что у нынешних пенсионеров пенсия состоит из двух частей. Мы говорим только о накопительной части. Выплаты из госбюджета будут пожизненные. Напомню, что государство при достижении гражданином пенсионного возраста в соответствии со статьей 11 Закона «О пенсионом обеспечении», помимо выплат из солидарной системы (при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев по состоянию на 1 января 1998 г.) предоставляет государственную базовую пенсионную выплату. Она выплачивается независимо от получения пенсионных выплат из ГЦВП и (или) из ЕНПФ. Ее размер устанавливается на соответствующий финансовый год Законом «О республиканском бюджете» с поэтапным приближением к прожиточному минимуму. В 2014 году с 1 января он составлял 9 983 тенге, а с 1 апреля – 10 450 тенге.

Какое можно сделать резюме из всего сказанного? Во-первых, каждый год определяется годовой размер пенсионных выплат из НПФ. Так, если в 2014 году годовой размер пенсионных выплат по графику составляет уже 652 080 тенге, то в 2013 году он составлял 571 980 тенге, в 2012 году – 524 730 тенге. В следующем 2015 году он будет выше, исходя из макроэкономических показателей.

Во-вторых, если после годовой пенсионной выплаты текущего года на счету пенсионера останутся средства, с учетом полученного инвестиционного дохода, то при их достаточности пенсионер будет получать ежегодно установленную законодательством сумму. До полного исчерпания пенсионных накоплений на счете. Если остающаяся на счете после выплаты сумма накоплений незначительна (не более установленного размера минимальной пенсии), то она также выплачивается с основной суммой, без заключения дополнительного соглашения. Это предусмотрено упомянутыми Правилами № 1042.

Как правило, люди, выходя на пенсию, выбирают единовременную выплату в начале года. А затем после перечисления ее на текущий счет в банке, либо переносят средства на депозит, либо снимают наличными. Большинство не рассматривает вариант ежемесячных отчислений, хотя это может рассматриваться и как вариант дополнительного получения инвестиционного дохода. Впрочем, депозит предпочитают в силу его гарантированного дохода. А доходность пенсионных активов зависит от ситуации на рынках – отечественном и мировых, которые сейчас не очень стабильны. Тем не менее оставшиеся на счете средства продолжают работать и приносить инвестиционный доход.

Важно еще помнить, что ЕНПФ за счет собственных средств оплачивает комиссию банка за перевод, зачисление и снятие пенсионных выплат на счет получателя в банк, если у фонда с ним заключен соответствующий договор. Таковых банков пока три: Альянс, Темiр и Алматинский филиал БТА. При переводе пенсионных накоплений в другие банки комиссия банка оплачивается самим пенсионером. Как пояснила Жанара Тулегенова, предложение о заключении договора по возмещению банковской комиссии направлено ЕНПФ во все банки. И по мере заключения договоров с другими банками на сайте фонда будет появляться информация.

Ну и информация для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но продолжает работать и не спешит писать заявление в фонд на получение пенсии. Его пенсионные накопления продолжат работать. Первый же транш накопительной пенсии будет перечис­лен лишь после предоставления получателем в фонд заявления о назначении пенсионных выплат и требуемого пакета документов. Также напомню, что с момента обретения статуса пенсионера, работодатель прекращает отчис­ления в пенсионный фонд. Но работающий пенсионер при желании может открыть пенсионный счет для добровольных отчислений. Такие счета есть в ЕНПФ. Не исключено, что на рынке вскоре появятся фонды, которые будут работать с добровольными пенсионными отчислениями. И об этом мы тоже обязательно поговорим в будущем. Для сведения, сообщаю, что фондом на постоянной основе обновляется информация для вкладчиков (получателей пенсионных выплат) на корпоративном сайте ЕНПФ по маршруту http://www.enpf.kz/9769, а также информация о пенсионном законодательстве по адресу http://www.enpf.kz/9771.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

коллаж Натальи ЛЯЛИКОВОЙ