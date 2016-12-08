​По отпечаткам пальцев

Как отметил исполняющий обязанности начальника оперативно-криминалистического департамента МВД РК Алишер Мухамедов, закон планируется ввести в действие с января 2019 года. Однако первые документы с отпечатками пальцев «увидят свет» только в начале 2021-го. При этом обязательная дактилоскопическая регистрация граждан охватит сначала лишь тех казахстанцев, чьи документы уже «отработали» срок годности.

Что же касается «отказников», то, как сказали представители МВД, закон предусматривает для них наказание в виде уплаты штрафа в размере двух МРП. Отказ иностранцев и лиц без гражданства от обязательной дактилоскопической регистрации, в свою очередь, влечет административное выдворение за пределы РК.

Геномная регистрация, предусматривающая снятие кодированной информации об определенных фрагментах ДНК человека или неопознанного трупа, позволяющей установить личность, коснется осужденных лиц и родственников без вести пропавших. Сбор данных у последних будет осуществляться на добровольной основе.