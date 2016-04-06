​По перспективным направлениям

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетики. Особый акцент был сделан на вопросах реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, в котором принял участие Президент РК.

Глава внешнеполитического ведомства поздравил министра энергетики США с успешным завершением переговорного процесса по иранской ядерной программе и отметил, что Казахстан уделяет этому вопросу особое внимание, поскольку он является важным с точки зрения улучшения торгово-экономического климата в регионе.

Собеседники высоко оценили деятельность Казахстанско-американской специальной комиссии по партнерству в области энергетики (СКЭП), отметив, что она является важным и успешным механизмом укрепления двусторонних отношений по наиболее приоритетным направлениям.

Подробно обсуждались вопросы укрепления глобального режима ядерной безопасности и нераспространения. Состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в области атомной и нефтегазохимической промышленности, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в свете вступления РК в ВТО, оказанию содействия в реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и перспективам партнерства в области традиционной и альтернативной энергетики. С особой надеждой отмечалась будущая роль Международного научно-технического центра в реализации совместных проектов.

Глава энергетического ведомства США приветствовал приглашение Казахстана к участию США в предстоящей Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Он положительно отозвался об инициативе Президента РК по созданию Центра по развитию «зеленых» технологий под эгидой ООН на базе инфраструктуры ЭКСПО-сити и возможности использования в будущем площадки Международного финансового центра «Астана» американскими компаниями и инвестиционными фондами.