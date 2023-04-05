По полям, по полям синий трактор едет к нам

Экспонат расположился у входа в областной историко-краеведческий музей. Трактор марки СТЗ-ХТЗ 15⁄30 начали выпускать в Советском Союзе с 1930 года. Он предназначался для работы по вспашке почвы с двух- или трехкорпусным плугом, а также для работы с навесным сельскохозяйственным оборудованием. В 1930–1940-е годы этот трактор был самым распространенным в СССР. Всего было выпущено 390 500 таких машин. Их производство было свернуто в 1937 году. На Семипалатинском авторемонтном заводе машину отреставрировали в мае 1977 года.

А в краеведческий музей его доставила главный хранитель фондов Нурбану Жолдыбаева из совхоза «Сергиополь» Аягозского района. Одним из первых за его рычаги взялся тракторист Нуркасым Есенгулов (на фото). Он родился 15 июля 1915 года, в 1941 году его призвали в Крас­ную армию. Боевой путь начал в 77-й стрелковой дивизии в составе 105-го стрелкового полка. Принимал участие в защите Брестской крепости. В 1942 году был ранен в ногу, попал в госпиталь и по заключению медицинской комиссии был освобожден от дальнейшего прохождения службы. За проявленные храб­рость, стойкость и мужество награжден орденом Отечественной войны и различными медалями.

Долгие годы ветеран пахал землю на волах, сеял, косил серпом. И однажды на смену ручному труду пришла техника. В 1954 году в Аягозе Нуркасым Есенгулов окончил автошколу по специальности «тракторист-механизатор» и одним из первых освоил работу на тракторе. Работа на машине значительно повысила производительность труда. Ну а со временем на смену колесным тракторам пришло поколение новой техники.

За свой труд в совхозе Нуркасым Есенгулов награжден медалями «За освоение целинных земель» и «Ветеран труда», а также многочисленными благодарственными письмами и грамотами. Ветеран с супругой в послевоенные годы, как и многие другие семьи, прожил трудную, но счастливую жизнь, работая и созидая на благо своей родины. Воспитали 10 детей, внуков и правнуков. В дальнейшем по стопам фронтовика пошел и его сын, который также освоил профессию механизатора.